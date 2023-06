Las iniciativas de Data Management tienen muchas veces un éxito relativo. La mayoría coincidirá en apuntar que el principal problema es la heterogeneidad de los actores que intervienen en este tipo de proyectos, principalmente TI y negocio. Estos actores a menudo tienen agendas y objetivos diferentes, lo que dificulta la articulación de proyectos como Data Governance o MDM. La teoría de juegos puede ayudarnos a hacer foco en ciertos puntos clave para que este tipo de proyecto sean un éxito.

Factores clave del éxito

Una de las características de los proyectos de gestión y gobierno de datos es la heterogeneidad de los actores que intervienen en ellos: TI, negocio, CDO, CSO, CIO. Cada uno tiene sus propios intereses y prioridades. Esto encaja perfectamente con un juego y equilibrio de Nash. Extrapolando esta situación a un proyecto de gobierno de datos, en Cognizant vemos 3 factores clave:

Comunicación

Beneficio (ROI)

Simplicidad

La comunicación entre los diferentes actores en un proyecto de gobierno de datos es clave. Todos los involucrados deben entender los objetivos, plazos, responsabilidades, riesgos, etc. También es importante trabajar la cultura del dato, con iniciativas de divulgación y formación para entender conceptos Data-Driven, donde el dato es clave para la gestión y toma de decisiones en la empresa.

El segundo factor clave es el beneficio. Todas las partes implicadas tienen que tener claro el beneficio que van a obtener como resultado de la implantación de la iniciativa de gobierno. Por ejemplo, negocio obtendrá información de más calidad, seguridad y de acuerdo con sus especificaciones. TI tendrá un mayor control de su catálogo de datos y podrá explotar los metadatos para mejorar sus procesos y automatizar acciones que actualmente sean manuales en la empresa. El CSO tendrá más control sobre la ubicación de la información sensible y su proliferación, lo que le permitirá cumplir con los requerimientos regulatorios que sean requeridos. Si una de las partes no tuviera claro el beneficio que va a obtener con la iniciativa, esto creará fricción, y como en la teoría de juegos, el equilibrio tenderá a un resultado no óptimo e, incluso, la iniciativa puede fracasar.

Por último, el tercer factor clave es la simplicidad. Al igual que nadie quiere jugar a un juego donde la reglas son complicadas, nadie quiere participar en una iniciativa de gobierno donde la arquitectura o los procesos sean complicados. Principios como KISS “Keep It Simple Stupid” aplican también en las iniciativas de gobierno del dato.

Un proceso continuo

Además de los tres factores comentados, es clave tratar la iniciativa de gobierno como un proceso continuo. Es un error muy común no hacerlo, sentando las bases y arrancando la iniciativa, que acaba muriendo a los pocos meses porque, de nuevo, una de las partes implicadas no recibe la comunicación actualizada, no percibe el beneficio esperado o la implementación del gobierno está creciendo en complejidad.

Para tratar la iniciativa como un proceso continuo, en Cognizant incluimos como parte de gestión operativa de todos los proyectos de gobierno, un control regular de estos tres factores clave para evaluar periódicamente si hay algún desvío, y así poder tomar acciones correctivas antes de que sea demasiado tarde.

Mas allá de las arquitecturas y herramientas

Arquitecturas como DataMesh y Data Fabric son tendencia actualmente en el mundo del Data Management, ya que permiten paliar problemas actuales en este tipo de proyectos como son la escalabilidad, el time to market, automatización, etc. Por ejemplo, DataMesh plantea dominios y productos para proveer datos al negocio, lo que mejora el beneficio que éstos obtienen del dato, y fomenta la provisión de autoservicio, reduciendo el tiempo invertido por TI. Tanto TI como negocio obtienen un beneficio en esta iniciativa de gobierno.

Por otro lado, herramientas como Informatica Cloud IICS que hacen uso de AI/ML para automatizar y mejorar procesos, integrando varias áreas del Data Management, ayudan enormemente a reducir la complejidad de los proyectos de gobierno y aumentan el beneficio que obtienen todas las partes implicadas.

Las nuevas arquitecturas y los avances en las plataformas de gestión de datos están mejorando mucho el éxito e implantación de los proyectos de gobierno, pero como hemos expuesto en el artículo, para nosotros el factor determinante siguen siendo las personas, por lo que la tríada -comunicación, beneficio claro, simplicidad- debe ser nuestra estrella polar.