Estamos tremendamente orgullosos de anunciar que, por quinto año, Cognizant se encuentra en la lista de las empresas Top Employer Spain 2022. Este listado, elaborado por Top Employers Institute, toda una autoridad en reconocer la excelencia en las prácticas de gestión de personas en el lugar de trabajo, premia el esfuerzo continuado de la compañía por poner al empleado en el centro de la organización.



Este reconocimiento también se extiende a Europa. Por octavo año consecutivo Top Employer Institute ha concedido este distintivo a otras ocho oficinas de Cognizant en la región: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.

Ambos sellos distinguen a Cognizant por su importante compromiso con el desarrollo profesional de todos y cada uno de sus empleados en un entorno profesional colaborativo e inclusivo. La compañía ha aprendido a combinar la experiencia de los profesionales con un amplio background con las nuevas generaciones, minorías y otros colectivos. Esta diversidad de voces y puntos de vista diferentes, reflejo de la sociedad, nos permite cuestionar nuestros supuestos de siempre y comprender y responder mejor los retos a los que se enfrentan nuestros clientes.

La diversidad, base del crecimiento empresarial

Hoy diferentes estudios revelan que el crecimiento de las organizaciones en tiempos cambiantes proviene de la diversidad. Las empresas deben asumir que el mejor talento para afrontar los retos de la era digital no tiene género, raza, edad, discapacidad ni etnia.

El informe de The Center for Talent Innovation pone de manifiesto que las empresas con una plantilla muy diversa experimentan una mejora del 80% en rendimiento frente a compañías más homogéneas. Y otro realizado por American Sociological Association encontró que por cada 1% de aumento en la tasa de diversidad de la empresa, se produce un incremento del 3% al 9% en los ingresos por ventas.

Construir una sociedad más justa a partir de una plantilla diversa

Es evidente que la diversidad y la inclusión contribuye a posicionarnos en el mercado de una forma diferente a nuestra competencia. Pero conseguirlo requiere no sólo nutrirnos de una plantilla heterogénea, sino también crear un espacio en el que nuestros asociados sean ellos mismos, se sientan valorados y respetados cuando expresan sus opiniones, proponen ideas, dan feedback y toman decisiones. Esto nos proporciona el impulso necesario para evitar repetir lo conocido y responder más rápido y de forma creativa a las oportunidades de negocio, además de contribuir a una sociedad más justa en el que cada persona tenga las mismas oportunidades para desarrollar su potencial y prosperar.

Según nuestro último informe 2020 ESG Report: Living Our Purpose, el 40% de las nuevas contrataciones que firmamos en 2020 se hicieron con mujeres y un 45% de los miembros del consejo de administración de la compañía responde a etnia, raza y género no imperantes. A pesar de que los ratios están por encima de la media, nuestro empeño y el compromiso de la dirección es seguir trabajando en esta línea para conseguir una sociedad más justa y equitativa.

En Cognizant, estamos convencidos de que necesitamos todas las perspectivas para captar los matices del mercado y responder de una manera que sea relevante y significativa no sólo para «unos pocos», sino para la infinita variedad.