Fomentar la participación de la mujer en el sector TIC debe ser una prioridad para las empresas e instituciones como mecanismo para garantizar una sociedad inclusiva y justa. Conseguir que el 50% de la población mundial se convierta no solo en usuario final, sino también en protagonista del desarrollo tecnológico, favorecerá un panorama de soluciones que respondan a todas las realidades.

Pero ¿cuál es la situación de partida?

El estudio “Mujeres e Innovación 2024”, del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, revela que el 61,3% de las compañías TIC españolas no tiene contratada ninguna mujer. La brecha de género se acentúa tras la pandemia, cuando muchas profesionales tomaron la decisión de abandonar su carrera para poder conciliar. Si embargo, el problema de base hay que buscarlo en las primeras etapas educativas, donde únicamente el 0,7% de las chicas está interesada en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales frente al 7% de los varones.

Algunos estudios vinculan este escaso interés en la autopercepción de las niñas. Si a los cinco años las niñas están más interesadas en trabajos dominados por hombres, de los siete a los 10 años interiorizan estereotipos y habilidades de género asociados a profesiones que condicionan su vocación futura. Para muestra un botón: sólo el 5,5 del total de las mujeres ocupadas en España trabaja en el mundo de la ciencia y la tecnología, según el estudio “Mujeres en STEM. Desde la educación básica hasta la carrera laboral”, mientras que, en profesiones asociadas al papel de protección y cuidado vinculado tradicionalmente a la figura de la mujer, como las del sector sanitario, la tasa de ocupación se dispara hasta el 90%.

Revertir esta situación exige trabajar en varios frentes: entorno educativo y empresarial

En el entorno educativo, es importante disociar la capacidad de aprendizaje del género e impulsar iniciativas que despierten la curiosidad y el interés de las alumnas por las materias STEM. Por ejemplo, visibilizar referentes femeninos en los libros de texto que sean fuente de inspiración para las nuevas generaciones. El conocido como efecto Matilda ha ‘silenciado o minimizado’, la labor de grandes científicas. Prueba de ello es que solo el 7% de los referentes nombrados en los libros de texto que se utilizan hoy la ESO son femeninos.

El tejido empresarial también debe asumir su responsabilidad para revertir esta tendencia, creando entornos de trabajo más inclusivos. Según un estudio del sector, el 31% de las mujeres que trabajan en tecnología está valorando dejar su empresa. Los motivos: La brecha salarial y una estructura organizacional y cultural que dificulta el progreso profesional de las mujeres, relegándolas a roles subordinados o impidiéndoles acceder a oportunidades de desarrollo y reconocimiento por cuestiones, como la maternidad o el cuidado de la familia.

En Cognizant, entendemos que la mujer debe jugar un papel protagonista en el mundo TIC y, por este motivo, hemos promovido iniciativas dentro y fuera de la organización que incrementen el papel de la mujer en este ámbito. El grupo de afinidad Women Empowered, comprometido con la contratación y el crecimiento profesional de la mujer dentro de la organización, o el Programa Cognizant Propel, para promocionar el liderazgo femenino en cargos medios y superiores en la organización, son algunos ejemplos. El compromiso de la organización con la diversidad de género ha permitido que las mujeres representen un tercio de la plantilla mundial y que renombradas instituciones como Forbes nos reconozcan como “America’s Best Employers for Diversity 2019” y “Best Employers for Women 2019.” En el terreno educativo, Cognizant trabaja con instituciones para incrementar el número de chicas con competencias STEM. En el caso de España, Cognizant ha articulado, entre otras iniciativas, las becas Cognizant Ladytech. Este programa, que arranca por primera vez en 2018, busca becar a 20 mujeres que estén cursando o quieran cursar una ingeniería informática, telecomunicaciones, matemáticas, estadística o un doble grado que incluyan algunas de estas titulaciones en una universidad española.

El mundo es un escenario tremendamente diverso y complejo, al que es imposible dar respuesta desde una única perspectiva. Es ‘urgente’ sumar nuevos enfoques y puntos de vista que enriquezcan la forma de abordar una sociedad cada vez más dispar. La diversidad de género es un valor en alza cuando se trata de desarrollar soluciones para esta realidad y la mujer debe saberse protagonista de este nuevo paradigma. Con el apoyo de un tejido empresarial cada vez más comprometido y un sistema educativo libre de sesgos y estereotipos de género, la mujer puede aprovechar la oportunidad y avanzar el cambio hacia una mundo más justo e inclusivo.