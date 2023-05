BYOD (Bring Your Own Device)

¿Qué es el BYOD?

BYOD, o bring your own device, es la práctica de permitir a los empleados de una organización utilizar sus propios ordenadores, tablets, smartphones y otros dispositivos en el lugar de trabajo para actividades relacionadas con su puesto. También se conoce como BYOT o bring your own technology.

¿Cuáles son los beneficios del BYOD?

Entre los múltiples beneficios que aporta, destacan los siguientes: