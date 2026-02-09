Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Führendes Unternehmen beim Everest Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant wurde als ein führendes Unternehmen im Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group ausgezeichnet

Cognizant wurde im Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen anerkannt und bekräftigt damit unsere Position als vertrauenswürdiger Partner für globale Banken, die komplexe Transformationspläne durchlaufen. Banken entscheiden sich für Cognizant wegen unseres beratungsorientierten Ansatzes, unserer Innovationsgeschwindigkeit und Investitionen in KI-gestütztes Engineering und Automatisierung, die darauf abzielen, die Resilienz zu erhöhen, technische Schulden zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen.

Cognizant zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, End-to-End-Transformationsprogramme anzubieten, die ingenieurtechnische Strenge mit Fachwissen verbinden. Unsere Führung basiert auf skalierten KI-Fähigkeiten über die Plattformen Neuro AI, FlowSource und Skygrade, die Automatisierung und intelligente Abläufe ermöglichen. Lösungen wie Bank-in-a-Box, FedNow Orchestrator, API Factory und Dispute-as-a-Service helfen Kunden, eine schnellere Einführung im Einklang mit regulatorischen und modernisierungsbezogenen Prioritäten zu erreichen. Unsere engen Beziehungen zu Hyperscalern und Bankplattformen werden durch maßgeschneiderte Angebote wie Temenos auf AWS und CLM BPaaS mit Fenergo für mittelständische Banken und Kreditgenossenschaften ergänzt.

Während sich Finanzinstitute auf 2026 vorbereiten, bleibt Cognizant engagiert, Kunden dabei zu unterstützen, Legacy-Architekturen zu vereinfachen, KI verantwortungsvoll zu skalieren und Geschäftswert zu schaffen, der über Kosteneffizienz hinaus geht.

Bericht anzeigen
Everest Group Peak Matrix Assessment 2025

Analystenzitat:

„Cognizant hat seine Position im Bereich der IT-Dienstleistungen im Bankwesen gestärkt, indem es seine Arbeit in den Bereichen KI-gesteuerte Bereitstellung, Kernmodernisierung und datengetriebenes Engineering für globale Banken vorangetrieben hat“, sagte Pranati Dave, Vizepräsident der Everest Group. „Kunden erkennen die robuste Governance, die Engineering-Erfahrung und den Einsatz proprietärer Plattformen wie Neuro AI, FlowSource und Skygrade zur Beschleunigung komplexer Transformationen an. Der Fokus auf Open Banking, Datenmodernisierung und skalierbare Beschleuniger in der gesamten Wertschöpfungskette des Bankwesens trägt zur Anerkennung als führendes Unternehmen im Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group bei.“

