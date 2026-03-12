ISG Provider Lens™ Application Quality Assurance Services 2025 – APAC, Europa und USA

Analystenzitat:

USA

„Cognizant transformiert ADM in den USA durch ein AI-First-Paradigma, das generative Intelligenz und autonome Technik integriert, um technische Schulden zu eliminieren, die Resilienz zu erhöhen und kontinuierliche Modernisierung zu ermöglichen. Durch die Ausrichtung der Automatisierung auf Geschäftsergebnisse ermöglicht Cognizant Unternehmen, eine schnellere Markteinführung, überlegene Nutzererfahrungen und langfristige operative Agilität zu erreichen.“

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst



APAC

„Cognizant ermöglicht es Unternehmen im APAC-Raum, die Transformation zu beschleunigen, indem KI, Gen KI und agentengestützte Frameworks in Anwendungsentwicklungs- und Management-Services integriert werden. Der Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf Agilität, Modernisierung und intelligente Automatisierung, um messbare Geschäftsergebnisse und eine besserte Kundenerfahrung zu erzielen.“

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst



EUROPA

„In unserem Bericht „ISG Provider Lens AI-Driven ADM Services Europe 2025“ positioniert sich Cognizant als führender Anbieter im Bereich KI-gestütztem Outsourcing der Anwendungsentwicklung, verwaltete Anwendungs-Services und Anwendungs-Qualitätssicherung.

Cognizant sticht durch plattformgetriebene Modernisierung hervor. Neuro® AI, Flowsource™ und Neuro® ITOps kombinieren Gen KI, Automatisierung und Telemetrie, um die Design-, Code- und Release-Qualität zu verbessern.

Sicherheit und Compliance sind in DevSecOps integriert, mit Schwachstellenmanagement, Identitätsgovernance und Cloud-nativen Kontrollen. Partnerschaften mit AWS, Microsoft, Google Cloud und NVIDIA, unterstützt von Nearshore-Hubs, ermöglichen schnelles Prototyping und kontrollierte Skalierung.

Im AMS ermöglichen KI-gestützte Operationen ein prädiktives Vorfallmanagement und automatisierte Behebung, wodurch die MTTR reduziert und die SLA-Leistung verbessert wird.

In AQA integrieren Neuro® AI und Flowsource™ Gen KI für die Testfallgenerierung und kontinuierliche Tests bei CI/CD, während Skygrade™ und prädiktive Analysen für frühere Fehlererkennung sowie die an DSGVO und ISO ausgerichtete Bereitstellung eingesetzt werden.

Unsere Glückwünsche an Cognizant für diese hervorragende Positionierung.“

Oliver Nickels, Lead Analyst