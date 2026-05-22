Horizon 3 Market Leader und „SaS Star“ in HFS Horizons: Agentic Services, 2026

HFS positioniert Cognizant in HFS Horizons: Agentic Services, 2026 als Horizon 3 Market Leader und „SaS Star“ und verweist dabei auf unsere klare KI-Vision mit drei Komponenten: Verbesserung der Softwareproduktivität, Übergang zu einer agentengestützten Betriebsschicht und Ermöglichung neuer Arbeitsmodelle, die durch unseren Enterprise Agentification-Ansatz umgesetzt werden. Der Bericht hebt unsere End-to-End-Fähigkeiten durch Agent Foundry und Neuro® AI hervor, gestärkt durch ein umfassendes Ökosystem, das auf verantwortungsvollen KI-Standards, ISO 42001-Zertifizierung und einem Schwerpunkt auf Kontextengineering basiert, um robuste Governance, Skalierung und Interoperabilität in komplexen Unternehmensumgebungen zu ermöglichen.