Cognizant hat seine Position im Bereich IT-Services für die Zahlungsabwicklung gestärkt, indem es Unternehmen ermöglicht, in grenzüberschreitenden und digitalen Echtzeit-Zahlungsumgebungen zu modernisieren, sagte Pranati Dave, Vice President der Everest Group.
„Kunden schätzen das beratungsorientierte Engagement-Modell und die starke Fachkompetenz, während die breiten Partnerschaften mit führenden Zahlungstechnologieanbietern und Hyperscalern die Fähigkeit zur Unterstützung groß angelegter Transformationsprogramme verbessern. Die Investitionen von Cognizant in Innovationslabore, KI-Studios und marktprägendes Thought Leadership haben seine Dynamik weiter gestärkt und zu seiner Anerkennung als führendes Unternehmen im Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group beigetragen."