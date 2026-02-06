Führendes Unternehmen im Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Cognizant hat sich im Everest Group Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als führendes Unternehmen positioniert und bekräftigt damit unser Engagement, Innovation und Transformation im globalen Zahlungsökosystem voranzutreiben.

Die Zahlungsbranche durchläuft eine rasante Modernisierung, angetrieben durch die ISO-20022-Migration, Echtzeit- und grenzüberschreitende Zahlungen sowie den Aufstieg digitaler Vermögenswerte. In diesem Rahmen zeichnet sich Cognizant durch seine Fähigkeit aus, umfassende Modernisierungsprogramme anzubieten, die über die Einhaltung von Vorschriften hinausgehen und Datenmonetarisierung und Geschäftswert freisetzen. Kunden entscheiden sich für Cognizant wegen seiner bewährten Expertise in strategischer, beratungsorientierter Einbindung und Transformation, Innovation, strategischen Ökosystempartnerschaften und Investitionen in KI-gestütztes Engineering und Automatisierung, um die Resilienz und Markteinführung zu verbessern.