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Multi-Process Human Resources Outsourcing Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant als Major Contender beim Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Die Everest Group erkannte starke Fähigkeiten von Cognizant im Bereich End-to-End-MPHRO-Dienstleistungen in mehr als 25 Ländern an.

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Cognizant als Major Contender beim Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing Services PEAK Matrix® Assessment 2025 (Badge)
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