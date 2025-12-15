Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Everest Group Marketing Services PEAK Matrix® 2025
Cognizant wurde als ein führendes Unternehmen im Group Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group ausgezeichnet

Die Everest Group würdigte das Fachwissen von Cognizant im Bereich KI-gestützter, Echtzeit- und personalisierte Kundenerlebnisse durch generative KI, Automatisierung und MarTech, um End-to-End-Marketing-Lösungen zu liefern.

Bericht lesen
Abzeichen Everest Group Leader Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025
