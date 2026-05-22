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Everest Group Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant von Everest Group Digital Transformation Consulting Services im PEAK Matrix® Assessment 2025 als führendes Unternehmen eingestuft

Cognizant wurde von Everest Group Digital Transformation Consulting Services als führendes Unternehmen im PEAK Matrix® Assessment 2025 ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 18 der bewerteten Dienstleistern. Die Auszeichnung unterstreicht die Stärken von Cognizant, Beratungsleistungen und Technologie-Umsetzung in zentralen Geschäftsbereichen wie Lieferkette, Finanzen und Personalwesen zu verbinden, mit besonderer Anerkennung für KI- und Plattforminvestitionen.

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Everest Group Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2025 Auszeichnung
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