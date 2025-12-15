Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Artificial Intelligence (AI) and Generative AI Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant positioniert sich als Leader und Star-Performer im Bereich KI und generative KI-Dienste

Die Everest Group nennt Cognizant einen Leader und Star-Performer im Bereich KI- und generative KI-Dienstleistungen, angetrieben von seiner Neuro-AI-Plattform® und der Ausweitung agentischer KI-Lösungen durch eine verantwortungsvolle, skalierbare Innovation, die auf starken Partnerschaften und Lieferkompetenz basiert. Cognizant hilft Kunden beim Übergang vom Experimentieren zur unternehmensweiten Transformation.

