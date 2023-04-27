Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Clinical Systems Integration
Kontakt

Cognizant® Clinical Systems Connector ist ein herstellerneutrales Integrations-Framework, das einen sicheren, bidirektionalen Austausch von Dokumenten, Aufzeichnungen und Daten zwischen beliebig kombinierbaren klinischen Systemen und Forschungssystemen ermöglicht – darunter eISF, eTMF, EDC und CTMS. Cognizant Clinical Systems Connector wurde für Sponsoren, Standorte, CROs, Technologieanbieter und Forschungsorganisationen entwickelt und fungiert als Infrastruktur-Ebene, die bestehende Plattformen miteinander verbindet, ohne sie zu ersetzen.

Cognizant Clinical Systems Connector bietet eine wiederverwendbare, API-gestützte Verbindungsschicht, die beliebig skalierbar ist: Sie kann für eine einzelne Partnerverbindung oder für ein ganzes Forschungsnetzwerk mit mehreren Partnern genutzt werden. Die Entwicklung kostspieliger einmaliger Integrationen wird somit überflüssig. Dieser Ansatz ermöglicht einen schnelleren Studienbeginn, reduziert den Verwaltungsaufwand und stellt sicher, dass alle Beteiligten über dieselbe genaue Informationsquelle verfügen – wodurch Interoperabilität, Effizienz und Zusammenarbeit im gesamten klinischen Forschungsumfeld verbessert werden.

Schnellerer Studienbeginn
Schnellerer Studienbeginn

Sie können Dokumente und Daten aus bestehenden Systemen direkt mit Sponsoren teilen, Standorten, CROs und Partnern, um Verzögerungen zu reduzieren.

Schnellerer Studienbeginn
Geringere Integrationskosten
Geringere Integrationskosten

Ersetzen Sie mehrere benutzerdefinierte Builds durch eine wiederverwendbare, herstellerneutrale Verbindungsschicht, die Systeme über Programme, Studien und Stakeholder hinweg miteinander verbindet.

Geringere Integrationskosten
Bessere Datenqualität
Bessere Datenqualität

Synchronisieren Sie Datensätze, Versionen und Status über verbundene Plattformen hinweg, damit alle Parteien mit einer einzigen, vertrauenswürdigen Informationsquelle arbeiten.

Bessere Datenqualität

Ressourcen

Clinical Systems Connector

Erfahren Sie, wie Cognizant Clinical Systems Connector-zertifizierte Partnerintegrationen das Onboarding beschleunigen und Konnektivität im gesamten Forschungsökosystem bereitstellen.

Weiterlesen
Clinical Systems Connector

Machen Sie den ersten Schritt

Erfahren Sie, wie Cognizant Clinical Systems Connector die Effizienz verbessern, Integrationskosten senken und die Zusammenarbeit in Ihrem Forschungsumfeld stärken kann.

