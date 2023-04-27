Clinical Systems Integration

Cognizant® Clinical Systems Connector ist ein herstellerneutrales Integrations-Framework, das einen sicheren, bidirektionalen Austausch von Dokumenten, Aufzeichnungen und Daten zwischen beliebig kombinierbaren klinischen Systemen und Forschungssystemen ermöglicht – darunter eISF, eTMF, EDC und CTMS. Cognizant Clinical Systems Connector wurde für Sponsoren, Standorte, CROs, Technologieanbieter und Forschungsorganisationen entwickelt und fungiert als Infrastruktur-Ebene, die bestehende Plattformen miteinander verbindet, ohne sie zu ersetzen.

Cognizant Clinical Systems Connector bietet eine wiederverwendbare, API-gestützte Verbindungsschicht, die beliebig skalierbar ist: Sie kann für eine einzelne Partnerverbindung oder für ein ganzes Forschungsnetzwerk mit mehreren Partnern genutzt werden. Die Entwicklung kostspieliger einmaliger Integrationen wird somit überflüssig. Dieser Ansatz ermöglicht einen schnelleren Studienbeginn, reduziert den Verwaltungsaufwand und stellt sicher, dass alle Beteiligten über dieselbe genaue Informationsquelle verfügen – wodurch Interoperabilität, Effizienz und Zusammenarbeit im gesamten klinischen Forschungsumfeld verbessert werden.