Was ist Legacy-Anwendungsmodernisierung?

Legacy-Anwendungsmodernisierung ist der Prozess der Aktualisierung, Transformation oder des Austauschs bestehender Softwareanwendungen, um aktuelle und zukünftige geschäftliche, technische und sicherheitsbezogene Anforderungen zu erfüllen. Sie umfasst eine Reihe von Ansätzen – von der Verlagerung von Anwendungen auf moderne Infrastruktur mit minimalen Änderungen bis hin zur vollständigen Neugestaltung unter Verwendung cloud-nativer und modularer Designs. Das Ziel ist es, den in Legacy-Systemen eingebetteten Geschäftswert zu erhalten und gleichzeitig Skalierbarkeit, Resilienz, Integration und Wartbarkeit zu verbessern.

Modernisierung ermöglicht es Organisationen, Cloud-Plattformen, API-basierte Integration, Microservices-Architekturen, DevOps-Praktiken und KI-gestützte Fähigkeiten zu nutzen. Anstatt als isolierte technische Ressourcen zu fungieren, werden modernisierte Anwendungen Teil eines vernetzten digitalen Fundaments. Dieses Fundament unterstützt Continuous Delivery, datengetriebene Abläufe und schnellere Innovation im gesamten Unternehmen.

Warum sollte eine Organisation ihre Legacy-Apps modernisieren?

Legacy-Anwendungen enthalten oft jahrzehntelang angesammeltes Geschäftswissen und institutionelles Know-how. Obwohl sie weiterhin geschäftskritische Prozesse unterstützen, schränken veraltete Architekturen, überholte Technologie-Stacks und eng gekoppelte Designs die Agilität ein, erhöhen die Betriebskosten und setzen Organisationen Sicherheits- und Compliance-Risiken aus.

Modernisierung begegnet diesen Problemen durch verschiedene Strategien, darunter Rehosting, Refactoring, Replatforming und Re-Architekturierung. Der geeignete Ansatz hängt von der geschäftlichen Kritikalität, dem technischen Zustand, dem Risikoprofil und dem langfristigen strategischen Wert jeder Anwendung ab.

Die meisten Modernisierungsprogramme beginnen mit einer Anwendungsportfolioanalyse, um festzustellen, welche Systeme modernisiert, abgeschaltet, konsolidiert oder ersetzt werden sollen.

Was ist der Unterschied zwischen Legacy-Modernisierung und Cloud-Migration?

Cloud-Migration konzentriert sich auf die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud-Infrastruktur. Legacy-Modernisierung konzentriert sich auf die Verbesserung der Anwendungen selbst durch Änderungen an Architektur, Code, Datenmodellen und Integrationen.

Das Rehosting einer Anwendung in der Cloud kann Infrastrukturkosten senken, beseitigt jedoch keine technischen Schulden. Eine Modernisierung während oder nach der Migration ermöglicht cloud-native Designs, die Leistung, Zuverlässigkeit und langfristige Betriebseffizienz verbessern.

Warum Legacy-Anwendungs­modernisierung wichtig ist

Legacy-Systeme können 60–80 % der IT-Budgets für Wartung verbrauchen und lassen wenig Raum für Innovation. Da die digitalen Erwartungen steigen, wächst die Lücke zwischen dem, was Legacy-Plattformen liefern können, und dem, was das Unternehmen benötigt, weiter.

Ältere Architekturen lassen sich oft nur schwer mit modernen Plattformen, APIs und Datendiensten integrieren. Software am Ende ihres Lebenszyklus erhöht das Sicherheits- und Compliance-Risiko aufgrund bekannter Schwachstellen und schwindenden Herstellersupports. Monolithische Designs verlangsamen Veränderungen und erschweren inkrementelle Auslieferung und kontinuierliche Verbesserung. Gleichzeitig werden die spezialisierten Kenntnisse zur Pflege von Legacy-Technologien immer seltener und teurer.

Modernisierung reduziert Kosten und Risiken des Betriebs alternder Systeme, verbessert die Interoperabilität mit Cloud-Diensten und Partner-Ökosystemen und ermöglicht Fähigkeiten wie KI, Echtzeit-Analysen und personalisierte digitale Erlebnisse.

Für Unternehmen, die digitale Transformation anstreben, ist Modernisierung eine Voraussetzung, um über das bloße „Aufrechterhalten des Betriebs" hinauszugehen und durch schnellere Auslieferung, höhere Zuverlässigkeit und bessere Kundenergebnisse wettbewerbsfähig zu sein.

Was sind die gängigen Strategien zur Legacy-Anwendungsmodernisierung?

Legacy-Anwendungsmodernisierung ist kein Einheitsansatz. Der richtige Ansatz hängt vom Geschäftswert, dem technischen Zustand, dem Risikoprofil und der Zielarchitektur der Anwendung ab.

Beibehalten: Die Anwendung unverändert lassen, da sie stabil ist und den Geschäftsanforderungen noch entspricht. Sie wird gewartet und überwacht, aber nicht wesentlich verändert.



Die Anwendung unverändert lassen, da sie stabil ist und den Geschäftsanforderungen noch entspricht. Sie wird gewartet und überwacht, aber nicht wesentlich verändert. Abschalten: Anwendungen stilllegen, die keinen Mehrwert mehr bieten oder ersetzt wurden. Dies reduziert die Portfoliokomplexität sowie Lizenz- und Supportkosten.



Anwendungen stilllegen, die keinen Mehrwert mehr bieten oder ersetzt wurden. Dies reduziert die Portfoliokomplexität sowie Lizenz- und Supportkosten. Rehosting: Die Anwendung mit minimalen oder keinen Codeänderungen in eine neue Umgebung (oft die Cloud) verlagern. Dies ist der schnellste Weg zu Infrastrukturvorteilen, technische Schulden bleiben jedoch bestehen.



Die Anwendung mit minimalen oder keinen Codeänderungen in eine neue Umgebung (oft die Cloud) verlagern. Dies ist der schnellste Weg zu Infrastrukturvorteilen, technische Schulden bleiben jedoch bestehen. Replatforming: Wechsel zu einer neuen Laufzeitumgebung oder zu verwalteten Diensten mit gezielten Änderungen (z. B. verwaltete Datenbanken oder aktualisierte Middleware), ohne die Architektur neu zu gestalten.



Wechsel zu einer neuen Laufzeitumgebung oder zu verwalteten Diensten mit gezielten Änderungen (z. B. verwaltete Datenbanken oder aktualisierte Middleware), ohne die Architektur neu zu gestalten. Refactoring: Code und internes Design verbessern, um Wartbarkeit, Leistung und Skalierbarkeit zu steigern. Dies kann auch die schrittweise Zerlegung eines Monolithen in kleinere Dienste umfassen.

Code und internes Design verbessern, um Wartbarkeit, Leistung und Skalierbarkeit zu steigern. Dies kann auch die schrittweise Zerlegung eines Monolithen in kleinere Dienste umfassen. Re-Architekturierung: Die Anwendung unter Verwendung moderner Muster (wie cloud-nativ, ereignisgesteuert und API-first) neu gestalten, während die wesentliche Geschäftslogik erhalten bleibt. Dies erfordert den höchsten Aufwand und bietet die größte langfristige Flexibilität.

Die Anwendung unter Verwendung moderner Muster (wie cloud-nativ, ereignisgesteuert und API-first) neu gestalten, während die wesentliche Geschäftslogik erhalten bleibt. Dies erfordert den höchsten Aufwand und bietet die größte langfristige Flexibilität. Ersetzen: Zu einem neuen Produkt wechseln oder neu aufbauen, wenn die Modernisierung des Legacy-Systems nicht wirtschaftlich ist. Diese Option ist am besten geeignet, wenn die Einschränkungen des bestehenden Systems den Wert seiner Beibehaltung überwiegen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile und Herausforderungen der Legacy-Anwendungsmodernisierung?

Legacy-Anwendungsmodernisierung kann erheblichen Geschäftswert schaffen, birgt aber auch Umsetzungsrisiken, die gemanagt werden müssen.

Geschäftliche Vorteile

Geringere Wartungskosten und reduzierte technische Schulden: Der Austausch von Komponenten am Ende ihres Lebenszyklus, die Aktualisierung von Stacks und die Entfernung redundanten Codes reduzieren den laufenden Supportaufwand und geben Budget für höherwertige Arbeit frei.

Der Austausch von Komponenten am Ende ihres Lebenszyklus, die Aktualisierung von Stacks und die Entfernung redundanten Codes reduzieren den laufenden Supportaufwand und geben Budget für höherwertige Arbeit frei. Höhere Agilität und schnellere Markteinführung: Moderne Architekturen mit APIs, Microservices und Cloud-Plattformen unterstützen Continuous Delivery und schnellere Iteration über Teams hinweg.

Moderne Architekturen mit APIs, Microservices und Cloud-Plattformen unterstützen Continuous Delivery und schnellere Iteration über Teams hinweg. Stärkere Sicherheit und Compliance: Der Wechsel von nicht mehr unterstützter Software verbessert das Patching, stärkt Kontrollen und reduziert die Anfälligkeit für bekannte Schwachstellen.

Der Wechsel von nicht mehr unterstützter Software verbessert das Patching, stärkt Kontrollen und reduziert die Anfälligkeit für bekannte Schwachstellen. Cloud- und KI-Befähigung: Modernisierte Anwendungen können Cloud-Skalierbarkeit, verwaltete Dienste und KI-Fähigkeiten für Anwendungsfälle wie Echtzeit-Einblicke und Automatisierung nutzen.

Häufige Herausforderungen

Modernisierung ist im großen Maßstab komplex. Viele Legacy-Systeme verfügen über begrenzte Dokumentation, eng gekoppelte Abhängigkeiten und eingebettete Geschäftslogik, die schwer zu entwirren ist. Die Datenmigration birgt Integritäts- und Ausfallzeitrisiken, während Legacy-Kenntnisse schwer zu finden sein können. Organisationen, die Modernisierung mit einer strukturierten Bewertung, phasenweiser Umsetzung und starker Governance angehen – anstatt einer einzigen groß angelegten Migration –, erzielen bessere Ergebnisse und geringere Risiken.

KI-gestützte Bewertungstools, einschließlich jener, die in Cognizants APR-Methodik eingesetzt werden, können die Analyse beschleunigen, den Bewertungsaufwand reduzieren und die Qualität von Modernisierungsentscheidungen verbessern.

Wie sollten Organisationen bewerten, welche Legacy-Anwendungen modernisiert werden sollen?

Nicht jede Legacy-Anwendung verdient die gleiche Investition. Eine strukturierte Bewertung hilft Teams, evidenzbasiert zu priorisieren.

Geschäftswert: Auswirkungen auf Umsatz, Kundenerfahrung und strategische Ziele messen. Hochwertige Anwendungen auf veralteten Plattformen sind starke Kandidaten für Modernisierung.



Auswirkungen auf Umsatz, Kundenerfahrung und strategische Ziele messen. Hochwertige Anwendungen auf veralteten Plattformen sind starke Kandidaten für Modernisierung. Technische Fitness: Architekturgesundheit, Sicherheitslage, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und technische Schulden bewerten. Schlechte Fitness kombiniert mit hohem Supportaufwand signalisiert in der Regel Dringlichkeit.



Architekturgesundheit, Sicherheitslage, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und technische Schulden bewerten. Schlechte Fitness kombiniert mit hohem Supportaufwand signalisiert in der Regel Dringlichkeit. Gesamtbetriebskosten (TCO): Betriebs- und Wartungskosten mit dem Modernisierungsaufwand vergleichen, einschließlich Lizenzierung, Infrastruktur, Supportzeit und Opportunitätskosten.



Betriebs- und Wartungskosten mit dem Modernisierungsaufwand vergleichen, einschließlich Lizenzierung, Infrastruktur, Supportzeit und Opportunitätskosten. Risiken und Abhängigkeiten: Integrationen, Datenflüsse und nachgelagerte Auswirkungen kartieren. Anwendungen mit weniger Abhängigkeiten sind oft der beste Ausgangspunkt für frühe Erfolge.

Dieser Ansatz liefert ein priorisiertes Portfolio und eine phasenweise Roadmap, beginnend mit wirkungsstarken, weniger komplexen Anwendungen und fortschreitend zu komplexeren Systemen.

Welche Beziehung besteht zwischen technischen Schulden und Legacy-Anwendungsmodernisierung?

Technische Schulden sind die angesammelten Kosten von Abkürzungen, aufgeschobener Wartung und veralteten Designentscheidungen. In Legacy-Umgebungen häufen sich diese Schulden im Laufe der Zeit auf. Jede Übergangslösung oder aufgeschobene Aktualisierung macht Systeme schwerer veränderbar, anfälliger im Betrieb und teurer in der Wartung.

Legacy-Anwendungsmodernisierung ist ein primärer Weg, technische Schulden im großen Maßstab abzubauen. Sie entfernt nicht mehr unterstützte Technologien, ersetzt brüchige Integrationen durch APIs, führt automatisiertes Testing und CI/CD-Praktiken ein und strukturiert Code und Architektur für langfristige Wartbarkeit um.

Modernisierung kann auch neue Schulden einführen, wenn sie schlecht gesteuert wird. Unvollständige Migrationen, inkonsistente Architekturmuster und schwache Dokumentation können zusätzliche Komplexität erzeugen. Aus diesem Grund sollten Modernisierungsprogramme klare Architekturstandards, automatisierte Qualitätskontrollen und eine laufende Portfolioüberwachung umfassen.

Organisationen, die den Abbau technischer Schulden als kontinuierliche Disziplin behandeln – eingebettet sowohl in Modernisierungsinitiativen als auch in den Tagesgeschäftsbetrieb –, bauen widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Technologielandschaften auf.