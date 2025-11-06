Saltar al contenido principal Skip to footer
Plataformas de gestión de la atención para pagadores
Cognizant nombrado líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de plataformas de gestión de atención para pagadores, elaborada por Everest Group®

Cognizant es reconocida por su sólida visión, capacidades de plataforma de próxima generación y compromiso con la innovación continua, incluida la automatización avanzada, la información en tiempo real y la IA generativa.

Leer informe
Plataformas de gestión de la atención para pagadores 2025
