Únete el próximo martes 16 de mayo al webinar Amazon Just Walk Out (JWO) in Action y descubre cómo Cognizant y Amazon revolucionan la experiencia de compra.

De la mano de Premankur Roy Paladhi, RCGTH-Industry Solutions Group, Cognizant, y Prakash Ayer, RCG Senior Client Partner, Cognizant Benelux, aprende cómo la solución Cognizant® Customer Concierge ha permitido crear una experiencia de compra contactless sin esfuerzo y eficiente en solo tres meses. Gracias al deep learning, la visión por ordenador y la integración de senores, Cognizant desarrolla una tecnología que cambia las reglas del juego en el mundo del retail.

La jornada, que se impartirá en inglés y durará aproximadamente 45 minutos, tendrá la siguiente estructura:

Introducción a la plataforma desde un punto de vista del negocio

Demo virtual dirigida al personal más técnico, como desarrolladores y responsables de TI interesados en la solución

Posibilidad de conversaciones 1-to-1 con un experto

Para más información y registro, pincha aquí

¿A quién va dirigido?

Tanto a responsables de negocio como profesionales con un perfil más técnico.

Highlights