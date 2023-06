Universal API Management es la nueva suite de MuleSoft formada por productos, como API Governance1 y Flex Gateway2, que tiene como objetivo proporcionar a los clientes un punto de control único para APIs que se hayan construido tanto con tecnología de MuleSoft como con otros productos de integración. El Meetup contempla una parte teórica, en la que se profundizará en ambos productos, y una práctica, centrada en cómo instalar el Gateway sobre docker y cómo usarlo para proteger una función lambda en AWcS. Además, como novedad, durante el evento se conectará en directo con el Meetup que se celebrará en Madrid a la misma hora sobre la misma temática.

1 API Governance

API Governance es un nuevo producto dentro de Anypoint pensado para analizar automáticamente las especificaciones de las APIs y detectar si cumplen con los estándares de la organización. El producto se basa en el concepto de “rulesets” o conjuntos de reglas que se aplican sobre las especificaciones de las APIs. Algunos de los rulesets que vienen por defecto son: API best practices, OpenAPI best practices, OWASP security top 10, etc.

Estos rulesets se aplican sobre el conjunto de APIs y en función del resultado, se generan emails con notificaciones, indicando qué API tiene el problema, qué rulesets han producido el error, qué tipo de error es y de qué grado, enlaces informativos, etc.

2 Flex Gateway

Flex Gateway es el micro gateway que propone MuleSoft para proteger endpoints. Aunque desde hace algún tiempo ya MuleSoft proporcionaba la capacidad de generar un proxy usando el propio mule runtime en Java, Flex Gateway es una alternativa mucho más ligera, construida en C++ y sobre Envoy. Este nuevo microgateway es un binario sobre Linux que se puede desplegar en cualquier entorno, utilizando contenedores Docker y proporciona políticas como basic authentication, client ID enforcement, CORS, etc.