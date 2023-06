En el mundo mobile estamos acostumbrados a ver cómo aparecen nuevos frameworks híbridos- React Native, Flutter e Ionic- para intentar solucionar con más o menos suerte el gran problema: tener que desarrollar aplicaciones nativas independientes para los dos sistemas operativos más extendidos del mercado, iOS y Android, con el coste en tiempo y recursos que esto conlleva.

Sin embargo, estas soluciones no acaban de convencer a todos los clientes porque no funcionan de una forma nativa, sino que utilizan formas más o menos ingeniosas de virtualizar las aplicaciones. Esto lleva implícito, además, un alto coste en rendimiento, así como el aprendizaje de un tercer lenguaje distinto a las plataformas nativas e, incluso, la imposibilidad de aprovechar todas las características que ofrecen las plataformas específicas. Abordar este problema con un nuevo enfoque es el objetivo de la charla técnica virtual “Kotlin Multiplatform: Write once, run everywhere”. Una jornada en español pensada para mostrar cómo el uso de Kotlin Multiplatform puede ser una buena opción, al no tener una curva de aprendizaje pronunciada, presentar un mayor rendimiento que sus competidores y permitir la cooperación de los equipos de iOS y Android para trabajar conjuntamente maximizando los recursos disponibles.

“Kotlin Multiplatform: Write once, run everywhere” se inscribe en el ciclo de conferencias virtuales “DxTalks” que ha programado Cognizant para este año, con el objetivo de divulgar las tecnologías y herramientas que la práctica Digital Experience (Dx) de la compañía utiliza para el desarrollo de aplicaciones.

¿A quién va dirigido?

Principalmente a desarrolladores de apps, pero también a aquellos que trabajan en la parte del servidor.

Highlights

• Se pondrá en marcha un proyecto desde cero y se mostrará una aplicación funcionando, tanto en iOS como en Android, usando Kotlin Multiplatform

• Se explicará cómo se ha desarrollado la aplicación y cuáles son las prácticas más efectivas para desarrollar este tipo de proyectos.