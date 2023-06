¿Es mejor useCallback o useMemo? ¿Debería de usar useReducer o useState? ¿Clases o funcional? Si alguna vez has tenido dudas, te invitamos a participar en la charla técnica “From classes to hooks and performance in React” para descubrir, de la mano de uno de los expertos de Cognizant, qué elegir en cada caso y cómo desarrollar componentes de React con un mayor rendimiento.

En la jornada, que se impartirá en español, veremos las diferencias entre componentes de React con clases y componentes funcionales con sus hooks. Se dará también una pequeña descripción teórica de todos los hooks y se compararán con sus homólogos en componentes de clases. La charla incluye una pequeña demo en la que veremos algunos hooks y su uso.

“From classes to hooks and performance in React” se inscribe en el ciclo de conferencias virtuales “DxTalks” que ha programado Cognizant para este año, con el objetivo de divulgar las tecnologías y herramientas que la práctica Digital Experience (Dx) de la compañía utiliza para el desarrollo de aplicaciones.

¿A quién va dirigido?

A desarrolladores frontend que quieran empezar con React para ir aprendiendo conceptos y para aquellos con experiencia previa que quieran comprobar cómo mejorar el rendimiento de sus componentes o aclarar para qué sirven ciertos hooks menos usados.

Highlights

Pondremos en marcha un proyecto con las siguientes características: