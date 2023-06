Cognizant ha programado una jornada técnica en inglés “Advice to start a project from scratch (Monorepo with JS)”, en dos sesiones, jueves 20 y 27 de octubre, de 45 minutos de duración cada una. El objetivo es mostrar a cualquier desarrollador cómo crear un arquitectura de organización de repositorios basada en Monorepo usando un ejemplo práctico implementado con Lerna.

Javier Sanz, Cognizant Fullstack Developer, y Juan García, Cognizant Engineering Manager, abordarán este tema siguiendo la completa agenda que se detalla a continuación.

Primera sesión – Día 20 de octubre

Por qué Monorepo – Requerimientos: Sobre un caso práctico, explicaremos qué es un Monorepo, que problemáticas resuelve y lo compararemos con otras soluciones.

Simplificación / Optimización / Usabilidad: descripción de cómo Monorepo nos simplifica la creación de bundles y las comunicaciones entre un módulo y otro (incluirá una pequeña demo).

Proceso de configuración. Daremos respuesta a las​ siguientes preguntas:

¿Por qué es una buena tecnología y merece la pena invertir tiempo en la configuración del Monorepo? ¿Por qué es importante que todo el equipo sea consciente de la tecnología o ingeniería que envuelve Lerna? Unificación de Lintado, Prettier, Tests (tanto Unitarios como de Integración).



Demo rápida de Lerna: una rápida toma de contacto con el stack tecnológico, que se abordará en profundidad en la jornada siguiente.

Preguntas y Respuestas

Segunda sesión – Día 27 de octubre

Se trata de una sesión eminente práctica con un repositorio ya montado y con demostraciones en directo. En este escenario, mostraremos en detalle cómo configurar y usar un Monorepo montado con Lerna y Vite, y revisaremos ficheros principales de configuración explicando los fundamentos de cada uno, así como los comandos principales para operar el proyecto. Finalizaremos hablando de flujos de trabajo y rendimiento.

La jornada técnica “Advice to start a project from scratch (Monorepo with JS)” se inscribe dentro del ciclo de conferencias virtual “iDeTalks” que ha programado Cognizant para este año, con el objetivo de divulgar las tecnologías y herramientas que la práctica Digital Experience (DX) de la compañía utiliza para el desarrollo de aplicaciones.