La segunda jornada de la sesión técnica “Advice to start a project from scratch (Monorepo with JS)” es eminente práctica. Javier Sanz, Cognizant Fullstack Developer, y Juan García, Cognizant Engineering Manager, mostrarán en detalle cómo configurar y usar un Monorepo montado con Lerna y Vite, y revisarán ficheros principales de configuración explicando los fundamentos de cada uno, así como los comandos principales para operar el proyecto.

La sesión que se hará en inglés finalizará con una pequeña charla sobre flujos de trabajo y rendimiento.

La jornada técnica “Advice to start a project from scratch (Monorepo with JS)” se inscribe dentro del ciclo de conferencias virtual “iDeTalks” que ha programado Cognizant para este año, con el objetivo de divulgar las tecnologías y herramientas que la práctica Digital Experience (DX) de la compañía utiliza para el desarrollo de aplicaciones.