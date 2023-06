Para revertir esta situación, Silvia propone “dar más visibilidad al tipo de trabajo que hace un ingeniero en los colegios, a través de charlas y conferencias, que las películas y las series repiensen el tipo de personaje que presentan y estar presente en los canales de comunicación que utilizan las nuevas generaciones”. El objetivo es “que se incorporen más mujeres a este mundo porque va a ser el futuro y debemos tener presencia”, afirma

Visibilizar para inspirar a las nuevas generaciones



Lucía Cabanillas, actual estudiante de ingeniera de telecos, ha experimentado esta sensación de ser minoría durante toda la carrera. Ella atribuye esta baja presencia de la mujer a “la escasa visibilización de referentes femeninos en etapas educativas tempranas que inspiren a las nuevas generaciones”. Si bien ella tuvo la suerte de hablar con una de estas mujeres inspiradoras en la feria Aula, que la animó a hacer esta carrera, reconoce que “le hubiera gustado tener contacto con profesionales de este ámbito en el instituto”. Además, admite el peso que tiene “la imagen social de que la ingeniería es una carrera de hombres y que, por ejemplo, magisterio es una carrera de mujeres”, y subraya "el hecho de que los hombres crezcan con ordenadores y videojuegos les posiciona en clara ventaja en el primero curso de carrera”.

Marta Mencía, estudiante de ingeniería industrial de la rama electrónica, confiesa que la decisión de estudiar ingeniería “depende mucho de las personas y los ejemplos que tengas alrededor”. En su caso, con un padre ingeniero, creció viendo muy de cerca cómo era este tipo de trabajo y lo tuvo claro: “Crecí con una imagen muy distinta a la que se le tiene del ingeniero en la sociedad, una persona con un mono solo operando ciclos”, declara. Además, sostiene que las características que se le atribuyen socialmente a la mujer -más humanas y con un mayor foco en los sentimientos- hacen que se decanten más por carreras de humanidades que por ingenierías. En este punto, Mencía tiene claro que “los principales techos de cristal nos los ponemos nosotras mismas bien porque no nos vemos capacitadas bien porque priorizamos otras cosas en la vida”.

Problema sistémico de reparto social de tareas

Luisa Ramírez, estudiante de ingeniería informática, cree en que esta capacitación debe abordarse desde el ámbito familiar, "reforzando la autoestima de las niñas". Según Ramírez, estamos ante un “problema sistémico” que lastra “el desarrollo profesional de la mujer en este ámbito a puestos de manager o senior manager". Ramírez revindica que superar este techo y alcanzar puestos directivos exige “un reparto más equitativo de las tareas y del cuidado de los hijos que haga que las mujeres tengan libertad para decidir”.

María Castilla, estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, es el contrapunto de este artículo. Su experiencia vital no contempla esa menor presencia femenina, sino que, por el contrario, tal y como ella misma expresa, “en nuestra clase hay una relación parecida de hombres y mujeres”. Además, siente que,” hoy en día, no hay esos estereotipos que existían hace unos años que hagan que una mujer no se decante por este tipo de carrera, sino que más bien se debe a gustos personales”.

Un futuro más diverso y equitativo

Más allá de las experiencias en primera persona de nuestras protagonistas, las cifras son irrefutables y revelan un largo camino para hacer de la ingeniería una vocación y una profesión para más mujeres.

La ingeniería es un área clave para el progreso de la humanidad, pues se centra en tratar de dar respuesta a los principales desafíos sociales, industriales o económicos. Si la tendencia que hemos visto se perpetua, avanzaremos hacia un futuro diseñado por hombres para hombres, en el que el pensamiento, la perspectiva y las necesidades de las mujeres sean ignorados.

Debemos ser conscientes de que es fundamental que el 50% de la población mundial esté suficientemente representada en estas disciplinas para construir juntos un mundo por todos para todos.