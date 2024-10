Con esta demanda de empleo, es importante analizar la situación actual del sector TIC, donde desafortunadamente la participación de la mujer es francamente mejorable. Oliver revela, gráfico en mano, “que algo está ocurriendo en el sector cuando en los años 90 y en la década de los 2000 el número de mujeres que estudiaban ingeniería informática doblaba el número actual”. Para Oliver esta cifra responde a múltiples razones: “la primera es la imagen del informático que se ha promovido desde la industria del cine y de los medios, la segunda es cómo se imparte esta disciplina y tercero, las expectativas sociales”. En este punto, Nuria destaca “los estereotipos de género que hacen que muchas estudiantes talentosas en el instituto no se decanten por disciplinas STEM porque consideran que no son suficiente buenas en estas disciplinas”. En este sentido, Ana Alamillo, Head of HR for Technology & Operations en Santander, apela a “padres y profesores para que no perpetúen techos y barreras que impidan a las niñas a acercarse a la tecnología”.

Ya en el ámbito profesional, Oliver habla de la llamada cultura "brogrammer”: “una cultura misógina y sexista que hace que las mujeres abandonen el sector”. Un dato: el 56% de las mujeres del sector tecnología abandona para seguir otro camino profesional.

La clave para incorporar a la mujer a la GenAI: apostar por entornos inclusivos

Abrazar la diversidad creando entornos inclusivos que busquen talento sin etiquetas y que permita al empleado ser uno mismo es clave para que las mujeres incrementen su presencia en el mundo de la tecnología. Esta premisa es especialmente relevante cuando hablamos de la GenAI.

Como rama de la IA, la GenAI es capaz de crear todo tipo de contenido nuevo y original a partir de un conjunto de datos sobre los que se entrena y al que considera ‘verdad’. Teniendo en cuenta que, tal y como explica Macarena Estévez, “estos datos han sido creados por hombres durante muchos años, pueden existir sesgos de género que pueden llegar a perpetuar situaciones de desigualdad y discriminación". Para evitarlo, “es importante- continúa- que se establezca una relación hombre-mujer 50/50 en la GenAI que se traduzca en más equidad, igualdad e integración”. Por ejemplo, en el caso de los RRHH, Maite Saénz, Socia directora de Observatorio de Recursos Humanos, explica que "la GenAI permitiría seleccionar candidatos en base a competencias, habilidades y conocimientos, y no en función de características que sesgan a esa persona, como la edad o el género”.