La transformación digital es una prioridad para los seguros. La pandemia ha acelerado un proceso al que la industria estaba abocada con la aparición de las insurtech y el cambio de mentalidad, hábitos y comportamiento del cliente.

Prueba de ello es el anuncio de la ampliación del contrato que la filial alemana del grupo asegurador Zurich acaba de firmar con Cognizant como proveedor estratégico de servicios de TI. La aseguradora extiende el marco de actuación para modernizar, simplificar y gestionar su panorama de aplicaciones. Todo, con el objetivo de ser más ágil y digital para satisfacer las necesidades en continuo cambio de sus clientes y socios, y crear una conexión más cercana con ellos.

La decisión de Zurich es compartida por otras empresas del mercado. Así lo pone de manifiesto un estudio de la firma Multiplica, en el que se subraya que el 75% de las aseguradoras de España aumentará su inversión en estrategias digitales este año. Y, de éstas, un 80% de las empresas busca mejorar los servicios a los clientes a través de la digitalización.

Si bien es cierto que antes de la pandemia, las empresas del sector hicieron importantes avances automatizando y acelerando procesos clave e incrementando los canales digitales de interacción, hoy es insuficiente. Así lo creen las mismas empresas. Sólo un tercio de las aseguradoras participantes en el estudio The Work Ahead in Insurance: Vying for Digital Supremacy considera que está por delante de la competencia en transformación digital.

El momento es ahora

Las organizaciones tienen que aumentar sus esfuerzos y ver esta necesidad como la oportunidad para ofrecer mejores productos y servicios adaptados a cada cliente en el menor tiempo posible y justo en el momento en el que el cliente lo necesita. Deben ‘modernizar' sus plataformas tecnológicas con un enfoque holístico, que implique además cambios en los procesos y en el modelo de negocio.

La compañía de seguros moderna podrá lanzar nuevos productos en múltiples mercados en semanas, en lugar de los 12 a 18 meses actuales. Será capaz de modificar los productos basándose en sofisticados análisis que comprenden el mercado y los clientes. Contará con un sólido conjunto de APIs que se conectará con miles de clientes y socios para recabar datos aún más valiosos sobre ellos, que les permita agrupar sus ofertas en propuestas de valor más completas e interactivas. Tratará de tener procesos sin contacto para permitir el modelado de riesgo a escala. Y, gracias a los bots basados en la IA y alimentados continuamente con datos, estará disponible las 24 horas al día y ofrecerá una póliza personalizada en cuestión de segundos.

Parece ficción, pero es el futuro inmediato.

Tecnología y… algo más

Es cierto que adoptar la última tecnología es básico para operar acorde con los parámetros de la nueva realidad. En el sector seguros, la plataforma Guidewire es todo un referente. De hecho, Gartner la posiciona como la plataforma de seguros de no-vida líder en Europa. Pero sacar el máximo provecho a esta inversión demanda un acompañamiento especializado.

Cognizant cuenta con los expertos en la industria y la tecnología para abordar esta transformación con éxito y en tiempo. Los datos hablan por nosotros: entre nuestros clientes están 16 de las 20 más importante aseguradoras de salud y Everest Group reconoce a nuestra práctica de Guidewire, compuesta por un equipo global de más de 2.300 consultores, como «líder y estrella indiscutible» en el informe PEAK Matrix 2020.