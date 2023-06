Con una formación en ADE, Silvia Remartínez, AI&A South Europe, es un valor diferencial y complementario de su equipo. Si bien considera que en su vida personal no ha experimentado diferencias de roles, reconoce que sí existen y que es necesario trabajar en las etapas educativas iniciales e intermedias, así como en la formación profesional, para superarlos y atraer talento femenino al mundo STEM.

¿Por qué te has decidido por un campo, como la tecnología, tan alejado de tu formación académica?

Acabé en este mundo por casualidad, yo estudié Administración y Dirección de Empresas (ADE). El primer contacto que tuve con el ámbito tecnológico fue en mi Erasmus, con la asignatura de Tecnología aplicada al negocio. En aquel momento me pareció muy interesante, pero no fue hasta años más tarde, cuando empecé a trabajar en una gran consultora tecnológica para realizar investigación de mercados sobre los productos cloud y la tendencia futura. Posteriormente, empecé a utilizar como usuaria final Power BI, una herramienta que en aquella época no era tan conocida como es hoy en día, y poco a poco me fui metiendo en el mundo de Business Intelligence, aprendiendo no solo la herramienta de visualización sino también otras herramientas como Powerapps o SASS, que complementan a las de visualización y lenguajes de consulta de BBDD como SQL.

¿Qué atractivos ofrece este mundo para una mujer con tu formación?

Es un sector muy estable, con buenas condiciones laborables, con ambientes muy jóvenes y dinámicos. Después de seis años, puedo decir que las perspectivas de carrera son muy buenas, aunque eso implique estar en constante aprendizaje y renovación.

Por regla general, en este sector priman los perfiles muy técnicos (informáticos, matemáticos, ingenieros, etc.), por lo que el conocimiento adquirido en mi carrera sobre empresas y negocio me hace ser diferencial y complementaria a mis compañeros de equipo. Además, con los nuevos modelos de trabajos ágiles, en los que una buena comunicación con el cliente es cada vez más importante, mi formación ayuda a entender al cliente cuando decide apostar por este mundo.

¿Cómo se lleva trabajar en un sector con una elevada presencia de hombres?

Aunque, desde niña, en el colegio o en mi vida familiar, no he observado diferencias en la actividad, responsabilidad o tareas que desarrollaban a mi alrededor hombres y mujeres, reconozco que sí que existen.

Durante mi carrera he estado en proyectos en las que era la única mujer, pero nunca he sentido que me hayan tratado de manera diferente. También he coincidido con mujeres en puestos de responsabilidad, que para mí han sido y son un gran ejemplo a seguir.

En la actualidad, participo junto con otras compañeras de otras tecnologías organizando en el departamento actividades, con el objetivo de conocernos y apoyarnos. Cognizant da a este grupo visibilidad en ferias STEM para animar a las jóvenes a que elijan algunas de estas carreras.

¿Crees que la industria hace todo lo posible para feminizar este sector? ¿Es decir, tiene políticas de RRHH y paquetes retributivos interesantes para la mujer?

No creo que haya que feminizar el sector, entonces admitiríamos que es un sector solo de hombres y no es verdad. Dicho esto, es una realidad que hay menos mujeres en los puestos de responsabilidad como muestran las cifras. Quizá porque tradicionalmente es un sector donde la presencia de mujeres ha sido minoritaria.

En cuanto a la segunda pregunta, es cierto que el sector TIC es un sector que cada vez ayuda más con la conciliación familiar a sus trabajadores. Muchas de las empresas apuestan por la flexibilidad de horarios o el teletrabajo u ofrecen cheques guardería, pero más allá de esto no creo que haya políticas específicas que beneficien a las mujeres frente al resto de trabajadores.

Lo que sí es diferente es que Cognizant tenga, por ejemplo, grupos de mujeres voluntarias que intentan promover la presencia de la mujer en las TIC, e iniciativas, como las becas Cognizant Lady Tech para apoyar económicamente a las mujeres que estudien carreras STEM.

¿En qué áreas se debería trabajar para atraer más talento femenino a este sector?

Quizás se debería empezar por profesionalizar los grupos internos de mujeres voluntarias de las empresas, dándoles ayudas, tiempo y espacios para facilitar su cometido y preparar participaciones y colaboraciones para difundir este mundo a futuras profesionales.

Otro de los focos debería ser la formación profesional. Hoy toda la atención se centra en las carreras universitarias STEM, pero no hay que olvidarse que, en la formación profesional, el porcentaje de mujeres dedicadas a este mundo tecnológico es aún menor.

Por último, sería interesante articular campañas de difusión en las etapas educativas iniciales e intermedias, con talleres, asignaturas específicas y charlas, porque es en éstas donde se debe fomentar y demostrar que la tecnología es para todos y no solo cosa de chicos.