El salario emocional de los empleados se ha convertido en un intangible de incalculable valor para las organizaciones. El bienestar físico, mental, emocional y económico de los trabajadores es clave si se quiere una plantilla productiva y comprometida con los valores y el propósito de la compañía. En la semana del bienestar, que Cognizant celebra del 26 al 30 de junio, la compañía calendariza toda una serie de actividades que buscan ofrecer el soporte y los recursos necesarios para cuidar a sus asociados y ayudarles a sentirse bien.

Pasamos 40 horas semanales de media en el trabajo, sin contar el tiempo que invertimos en los desplazamientos a nuestro puesto ni el que dedicamos a pensar en temas laborales fuera del horario de oficina. Según las estadísticas esto se traduce en un promedio de 1.791 horas al año y 84.171 horas en el transcurso de la carrera profesional. Crear un entorno laboral en el que el trabajador se sienta cómodo, valorado y respetado, incluso, cuando trabaja de manera remota, y acompañar la compensación económica con otros beneficios son elementos claves a la hora de atraer y retener el talento. Hoy el confort de los empleados va más allá de un entorno de trabajo seguro, es fundamental promover y mantener un estado de bienestar que haga a las personas estar felices.

Los estudios no dejan lugar a dudas. El informe realizado por la Universidad de Harvard con el MIT ya evidenciaban hace unos años los beneficios del bienestar de los empleados: aumento de las ventas un 37%, mejora de la productividad un 31%, incremento de la creatividad un 55% y disminución de los errores de producción en un 19%. Desde la perspectiva del empleado, el impacto en su salud y motivación son también evidentes. De acuerdo con el informe Quality of Life at Work Observatory realizado por Actineo, el 43% asocia bienestar con motivación y el 50% considera que el bienestar laboral impacta directamente en su salud, reduciendo la tasa de absentismo en un 25% y ahorrando a las organizaciones 15.000 euros al año según el IBET19 (l Índice de Bienestar en el Trabajo, desarrollado por el grupo de protección social Apicil y la firma Mozart Consulting). En términos productivos, Gallup cifra entre 450.000 y 500.000 millones de dólares las pérdidas que ocasiona a la economía estadounidense los trabajadores descontentos.

Casi la mitad de la población activa española insatisfecha

En España, al menos un 45,7% de la población laboral no está satisfecha, según Randstad, y un 18,5% del total de trabajadores activos está en búsqueda de un nuevo empleo. Las cifras manifiestan la necesidad de una mayor voluntad por parte de las organizaciones para poner en marcha medidas que contribuyan a crear este bienestar. Entre estas iniciativas destacan la adopción de modelos de trabajo híbridos e, incluso, 100% en remoto, que ayudan a la conciliación laboral y personal; el respeto al derecho a la desconexión digital en vacaciones y en horario no laboral; apostar por equipos de trabajo inclusivos y diversos, en los que cada individuo se sienta respetado, valorado y escuchado; desarrollo de carreras profesionales ad-hoc que cumplan los objetivos profesionales del empleado; opciones de retribución flexible como seguros médicos, cheques restaurante o guardería; estimular la práctica deportiva y el mindfulness con descuentos o pases gratuitos para acceder a gimnasio o clases de yoga, entre otros; invertir en la formación y capacitación del trabajador; o nuevos diseños de oficinas que favorezcan la comunicación y el trabajo en equipo. Las opciones son infinitas.

Be Cognizant, Be Well

Cognizant lleva tiempo materializando su compromiso con el bienestar laboral, con una política de RR.HH. diversa e inclusiva que le convierte, según la fundación de los derechos humanos, en uno de los mejores lugares para trabajar en 2022.