Cognizant amplía su relación con Cermaq Group AS, líder en la producción del salmón, comprometido con el impulso de sistemas de alimentación más sostenibles y saludables. La relación entre ambas compañías, que se prolonga desde hace más de una década y se inscribe en el proceso de transformación protagonizado por Cermaq, se afianza de cara al futuro. De hecho, extenderá las operaciones de Cermaq en Noruega y Canadá.

A través de esta alianza, Cognizant liderará los esfuerzos para simplificar, modernizar y securizar la infraestructura tecnológica de Cermaq mediante el uso de soluciones innovadoras, como la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa (GenAI). Al agilizar las operaciones y reducir los costes, Cognizant busca establecer una base sólida para la habilitación global digital, asegurando una cadena de valor fluida para los clientes de Cermaq.

En el actual panorama en continua evolución, la digitalización es clave para seguir siendo relevante. Mediante el uso de tecnologías emergentes, Cermaq está preparado para reforzar sus capacidades de TI y capacitar a sus equipos para gestionar un framework de gobernanza central de forma efectiva.

Davor Crnoja, Head of Global IT at Cermaq Group AS, ha expresado su confianza en la alianza, al afirmar: “Estamos encantados de alargar nuestra relación con Cognizant, nuestro socio de confianza en la última década. Esta alianza ha sido decisiva para definir nuestro escenario tecnológico. Miramos con optimismo al futuro para conseguir nuevas cosas juntos”.

Por su parte, Knut Inge Buset, Country Manager of Cognizant Noruega, se hizo eco de este deseo, enfatizando el compromiso de Cognizant de dar soporte a Cermaq para adaptarse a las tecnologías emergentes e impulsar la ventaja competitiva. “Estamos encantados de continuar con nuestra colaboración después de una década de ofrecer asesoramiento estratégico y confiable a Cermaq en la modernización de su tecnología e infraestructura. La presencia de Cognizant es el catalizador que ayuda tanto a las entidades individuales y la organización global de Cermaq a conseguir sus objetivos y movilizarles hacia tecnologías más recientes a medida que surgen. Noruega es uno de los principales productores de marisco y depende en gran medida de la economía azul. Gracias a nuestra colaboración con Cermaq, buscamos mejorar nuestra experiencia en la industria nórdica de la acuicultura y del marisco”.

Más allá de la eficiencia operativa, la colaboración entre ambas compañías extiende el compromiso compartido con la sostenibilidad ambiental. Con el lanzamiento de Cognizant Ocean en 2023, impulsamos la innovación en la acuicultura y apoyamos iniciativas para conservar los ecosistemas marinos.

Como miembro de la United Nations Global Compact Ocean Stewardship Coalition, Cermaq está activamente comprometida con abordar el cambio climático, la contaminación en los océanos y otros desafíos medioambientales.