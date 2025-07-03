Tech Talks: Ingeniería de IA para el impacto

Impulsar mejores resultados con la IA

Tech Talks es una serie de conversaciones entre visionarios tecnológicos de Cognizant y el equipo de Fórmula Uno Aston Martin Aramco, moderadas por la comentarista de Sky Sports, Rachel Brookes. En estas sesiones, nuestros líderes analizan cómo la IA transforma todo, desde el marketing hasta el concepto de gemelos digitales, creando un poderoso intercambio en el que la experiencia en IA de toda la industria de Cognizant se encuentra con la cultura de rendimiento basada en los datos de Aston Martin Aramco.