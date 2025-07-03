Saltar al contenido principal Skip to footer
Tech Talks: Ingeniería de IA para el impacto
Impulsar mejores resultados con la IA

Tech Talks es una serie de conversaciones entre visionarios tecnológicos de Cognizant y el equipo de Fórmula Uno Aston Martin Aramco, moderadas por la comentarista de Sky Sports, Rachel Brookes. En estas sesiones, nuestros líderes analizan cómo la IA transforma todo, desde el marketing hasta el concepto de gemelos digitales, creando un poderoso intercambio en el que la experiencia en IA de toda la industria de Cognizant se encuentra con la cultura de rendimiento basada en los datos de Aston Martin Aramco.

Más allá de la línea de meta: cómo la IA lo está cambiando todo

Explora el papel de la IA en la transformación de la Fórmula Uno, impulsando la productividad, mejorando los sistemas y permitiendo una rápida innovación a través de la colaboración y la confianza entre humanos y agentes.

De la campaña al contexto: la IA redefine el marketing

La IA está cambiando el marketing a experiencias personalizadas basadas en datos, allanando el camino para la experimentación ética a pequeña escala para satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores.

La pila tecnológica de IA: habilitador de la experimentación

Descubre cómo la creación de pilas tecnológicas flexibles con tecnología de IA admite la experimentación rápida, gestiona datos masivos y permite tomar decisiones rápidas e informadas en entornos competitivos.

Más allá de los ingenieros: cómo la IA está democratizando los gemelos digitales

Descubre cómo los gemelos digitales están transformando las industrias, desde la optimización del rendimiento de la F1 hasta la simulación de corazones humanos, democratizando el acceso y permitiendo decisiones más inteligentes y rápidas.

De la automatización al aumento: cómo la IA está redefiniendo la fuerza laboral

La IA está remodelando las empresas, pasándolas de la automatización a la colaboración estratégica entre humanos e IA, y potenciando el pensamiento crítico, la experimentación y el trabajo en equipo global para impulsar la eficiencia.

Artículos

El camino a la adopción de la IA

Nuestra último informe destaca el fuerte compromiso de los líderes con la IA generativa, o GenAI, pero revela lagunas en la preparación de las empresas. A continuación, cómo las empresas pueden cerrar las brechas y prepararse para la próxima ola de adopción de IA.

Contáctanos para aprender cómo podemos ayudarte a acelerar de manera estratégica tu progreso.

