Pre-aprendizaje de Programación Java

En asociación con Central Piedmont Community College en Charlotte, Carolina del Norte, Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation amplía nuestra capacidad de incorporar talento mediante un modelo de formación diseñado para salvar el gap y preparar con antelación a los profesionales que inician su carrera. Combinamos el aprendizaje remunerado en el trabajo con la formación on-line no remunerada para ayudar a los candidatos a dominar los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para trabajar como desarrollador. En primer lugar, los candidatos participan en un programa de formación Java gratuito y no remunerado ofrecido por Central Piedmont Community College. El programa tiene una duración de ocho semanas y abarca tanto autoaprendizaje en línea como formación on-line guiada. Tras completar el curso los candidatos calificados disfrutan de una beca de un año como desarrollador de pila completa con Cognizant.