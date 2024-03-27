Was ist der Agent Development Lifecycle?

Der traditionelle Software Development Lifecycle (SDLC) ist schlecht gerüstet, um die einzigartigen Anforderungen der agentenbasierten KI zu erfüllen. Dies ist vor allem auf die neue Natur der Systeme zurückzuführen, eine Veränderung, die durch generative KI bewirkt wird.

Die Softwareentwicklung war traditionell deterministisch – das heißt, bei der Entwicklung von Systemen mussten alle möglichen Szenarien im Voraus im Code festgelegt werden. Wenn eine Bank Kredite mit 30 verschiedenen Ausnahmefällen bearbeiten möchte, müssen Programmierer Regeln für alle 30 Fälle schreiben. Das Ergebnis sind Millionen von Zeilen maßgeschneiderter Software, die endlos gewartet, migriert und modernisiert werden muss.

Große Sprachmodelle – und andere neue KI-Modelle – funktionieren anders. Es sind kontextbezogene Rechenmaschinen. Sie erfordern nicht, dass jeder Pfad im Voraus festgelegt wird. Stattdessen interpretieren sie allgemeine Anweisungen und Absichten, die in natürlicher Sprache bereitgestellt werden, und passen sich an den Kontext an, der ihnen vorgegeben wird. Durch diesen Kontext wird jede Kundenimplementierung einzigartig: ihre Daten, Richtlinien, Prozesse, Regeln, Arbeitsabläufe und die kollektive Weisheit, wie ihre Teams tatsächlich arbeiten. So wie Unternehmen früher maßgeschneiderten Code benötigten, benötigen sie jetzt maßgeschneidertes Context Engineering für ihre spezifische Umgebung.

Der Agent Development Lifecycle (ADLC) – manchmal auch als Agentic Development Lifecycle bezeichnet – begegnet diesen Herausforderungen mit einem wiederholbaren, ergebnisorientierten Framework, das es ermöglicht, Agenten zweckgebunden, richtlinienkonform und unternehmensspezifisch zu gestalten.

Wie unterscheidet es sich vom Software Development Lifecycle?

Der ADLC unterscheidet sich deutlich vom traditionellen SDLC aufgrund der Eigenschaften agentenbasierter Systeme.

Agentenbasierte Systeme sind nicht-deterministisch – sie sind autonom, anpassungsfähig, zielorientiert und zu proaktivem Verhalten fähig.

Hauptunterschiede zwischen dem SDLC und dem ADLC

Dimension Traditioneller SDLC Agentic Development Lifecycle Systemrolle Führt vordefinierte Aufgaben aus Fungiert als autonomer Mitarbeiter, der in der Lage ist, Aufgaben zu interpretieren und zu priorisieren Verhalten Deterministisch und vorhersehbar Adaptiv, nicht-deterministisch und kontextbezogen Fokus Korrektheit und Effizienz Handlungsfähigkeit, Argumentation, Anpassungsfähigkeit und Resilienz Treiber von Iterations­prozessen Änderung der Anforderungen Veränderungen der Ziele, des Umfelds oder des Feedbacks Erfolgs­kriterien Funktionale Korrektheit, Performance und Wartbarkeit Zielerreichung, Vertrauenswürdigkeit, Anpassungsfähigkeit und verantwortungsvolles Handeln

Wichtige Unterschiede in der Lösungsarchitektur

Aspekt Traditionelle Softwarearchitektur Agentenbasierte Lösungsarchitektur Zentrales Design-Paradigma Monolithisch oder serviceorientiert (SOA/Microservices) mit fester Logik Modulare, agentenorientierte Architektur (AOA) mit autonomen, zielorientierten Agenten Kontroll­abläufe Deterministische, vordefinierte Sequenzen und regelbasierte Abläufe Adaptiv und nicht-deterministisch; Agenten entscheiden über Aktionen auf der Grundlage von Kontext und Zielen Status­management Zentralisierter oder transaktionaler Status, der in einer Datenbank gespeichert ist Verteilter, kontextsensitiver Status, der pro Agent beibehalten und dynamisch freigegeben wird Entscheidungslogik Hartcodierte Regeln und Geschäftslogik-Engines Kognitives Denken mit Planungs-, Inferenz- und Lernfähigkeiten. Integrations­modell API-gesteuerte Integration mit festen Endpunkten Dynamische Tool-Use-Orchestrierung, bei der Agenten APIs/Tools bei Bedarf entdecken/auswählen Datenfluss Strukturierte ETL-Pipelines; Batch- oder synchrone Verarbeitung Streaming, unstrukturierte und multimodale Datenerfassung mit kontinuierlichen Updates Benutzer­interaktion UI-gesteuerte Workflows mit vordefinierten Ein- und Ausgängen Konversationelle und multimodale Schnittstellen (natürliche Sprache, Sprache, Vision) Fehler­behandlung Vordefinierte Ausnahmepfade Selbstheilungsmechanismen mit Wiederholungsversuchen, Argumentation und Eskalation an Menschen, wenn nötig Skalierbarkeit Horizontale Skalierung von zustandslosen Diensten Agentenschwarm: Dynamische Zusammenarbeit zwischen mehreren Agenten bei Unteraufgaben Überwachung und Governance Statische Protokollierung, Metriken und Dashboards Telemetriegestützte Verhaltensanalysen, Drift-Erkennung und Human-in-the-Loop-Richtlinien

Tests und Qualitätssicherung

Einer der Bereiche, die von der Umstellung auf ein nicht-deterministisches Systemdesign für agentenbasiserte Systeme betroffen sind, ist das Testen und Validieren.

In der traditionellen Softwareentwicklung ist das Testen einfach, da die Systeme vorhersehbar agieren – was man eingibt, führt zu einem bekannten Ergebnis. Die meisten Fehler können mit Standardtests vor dem Start gefunden werden, sodass es einfach ist, zu überprüfen, ob alles wie erwartet funktioniert.

Bei agentenbasierten Systemen, die generative KI verwenden und unvorhersehbar handeln können, ändern sich jedoch die Testbedingungen. Anstatt nur feste Tests durchzuführen, konzentrieren sich die Teams auf reale Szenarien und das Gesamtverhalten des Systems. Qualitätskontrollen finden auch nach der Einführung statt, wobei Daten und manuelle Überprüfungen eingesetzt werden, um die Zuverlässigkeit des Systems sicherzustellen. Die wichtigsten Merkmale sind:

Szenariobasierte, probabilistische und verhaltensbasierte Teststrategien

Kontinuierliche Validierung mit Telemetrie und Drifterkennung

Resilienz und Anpassungsfähigkeit an unvorhergesehene Ereignisse

Ethische Schutzmaßnahmen und robuste menschliche Aufsicht

Dieser adaptive Ansatz ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass agentenbasierte Systeme im Laufe der Zeit zuverlässig bleiben und den Erwartungen entsprechen.