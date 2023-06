Verschaffen Sie sich einen Vorsprung durch günstigere Innovation.

In der Unterhaltungselektronik hängt Ihr Erfolg davon ab, innovative Produkte möglichst günstig und schnell auf den Markt zu bringen. Wir können Ihnen bei jedem Schritt dieses Prozesses helfen, vom Produktdesign bis zur Lieferung an die Kundschaft, und Ihnen so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.