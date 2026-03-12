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Best in KLAS Claims and Administration Platforms (Payer)
Best in KLAS Claims and Administration Platforms (Payer)

Cognizant wurde im Bericht „2026 Best in KLAS“ als Nr. 1 im Segment „Claims & Administration Platforms (Payer)“ eingestuft. Diese Auszeichnung bewertet die Kundenerfahrung bei der Interaktion mit Cognizant und die Nutzung von TriZetto-Gesundheitsprodukten in den Bereichen Kultur, Loyalty, Betrieb, Produkt, Beziehung, Wert und Marktenergie.

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Best in KLAS: Claim Abzeichen
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