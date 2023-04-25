Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
KI-Agenten für Unternehmen
Optimierung der intelligenten Entscheidungsfindung und -ausführung in großem Maßstab

Agentengestützte KI verspricht autonomere und zielorientiertere KI-Systeme. Vorgefertigte Referenzagentennetzwerke können eine Reihe von Unternehmensfunktionen wie Vertrieb und Marketing, Finanzen und Investorenbeziehungen sowie branchenspezifische Prozesse wie Lieferkettenmanagement, Kundenservice und Versicherungsgeschäft abdecken.
Beginnen Sie Ihre Reise mit agentengestützter KI mit Neuro® AI Multi-Agent Accelerator und der Cognizant® Multi-Agent Services Suite. Das No-Code-Framework und die Suite ermöglichen es Unternehmen, kollaborative Agentennetzwerke im gesamten Unternehmen schnell zu prototypisieren, anzupassen und zu skalieren.
Unsere Services Suite hilft auch bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen, der Entwicklung und Bereitstellung intelligenter Agentensysteme und deren effizientem Management in der Produktion.

Multi-Agenten-Systeme – die Zukunft der Unternehmens-KI

Multi-Agenten-Systeme ermöglichen es Unternehmen, interne Silos durch vernetzte und dennoch dezentrale Entscheidungsfindung aufzubrechen, wobei Agenten unabhängig voneinander zusammenarbeiten, um komplexe Probleme zu lösen. Sie bieten Skalierbarkeit über Funktionen und Regionen hinweg, was eine einfache Erweiterung ohne Systemüberholungen ermöglicht, und bieten Ausfallsicherheit durch Redundanz, um selbst beim Ausfall von Agenten die Kontinuität zu gewährleisten.

Diagramm zu Multi-Agenten-Systemen

Neuro AI Multi-Agent Accelerator in Aktion

Erfahren Sie, wie unser Framework skalierbare, intelligente Agentennetzwerke für die Finanzdienstleistungsbranche erstellt.

Wichtigste Alleinstellungsmerkmale

Beschleunigte Bereitstellung

Nehmen Sie Anpassungen mit vorgefertigten Multi-Agenten-Netzwerken vor, um Entwicklungszeit und -risiken zu reduzieren.

Schnelle und einfache Anpassung

Erstellen Sie innerhalb weniger Stunden neue Agentennetzwerke für verschiedene Anwendungsfälle in natürlicher Sprache.

Nahtlose Integration und Interoperabilität

Integrieren Sie Multi-Agenten-Netzwerke über einfache APIs mit bereits vorhandenen und anderen Systemen von Drittanbietern.

KI- und Cloud-agnostisch

Wechseln Sie zwischen KI-Modellen und Cloud-Anbietern, vermeiden Sie Anbieterbindung und optimieren Sie Kosten.

Nachgewiesene Ergebnisse mit agentengesteuerter KI

GESUNDHEITSWESEN

Lösung für Einsprüche und Beschwerden im Gesundheitswesen

reduzierte die Bearbeitungszeit für Einsprüche um 25 % und steigerte die Effizienz.

VERSICHERUNGEN

Analyse von Investorenbeziehungen und Earnings Call

verkürzte die Zeit für die Berichterstellung um 24 % und verbesserte dadurch Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

INTEGRIERTE WORKBENCH FÜR DAS LÖSUNGSENGINEERING

Agentenfähiges RFP

steigerte die RFP-Produktivität durch KI-gesteuerte Automatisierung um 40 %.

„Die Zunahme autonomer Agentennetzwerke in Unternehmensworkflows unterstreicht den dringenden Bedarf an einem strukturierten Framework, das eine nahtlose Interaktion und Koordination zwischen Agenten ermöglicht. Cognizant geht diese Herausforderung direkt an – mit einem Multi-Agenten-Framework, das eine Lösung bietet, die sich auf Skalierbarkeit und Interoperabilität konzentriert, das heißt auf die zentralen Anliegen für Unternehmen, die Agenten effektiv in ihre Infrastruktur integrieren möchten.“

Vishal Gupta, Partner, Daten und KI, Everest Group

Spotlight

Multi-Agent-KI wird den Unternehmensbetrieb revolutionieren

KI-Agenten verändern bereits die Geschäftsabläufe – und ihr Potenzial wird gerade erst erkannt.

Machen Sie den ersten Schritt, um Multi-Agenten-Systeme für Ihr Unternehmen zu ermöglichen

Erfahren Sie, wie Neuro AI Multi-Agent Accelerator Ihr Unternehmen mit skalierbaren, agentengesteuerten Lösungen unterstützt, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

