KI-Agenten für Unternehmen

Optimierung der intelligenten Entscheidungsfindung und -ausführung in großem Maßstab Agentengestützte KI verspricht autonomere und zielorientiertere KI-Systeme. Vorgefertigte Referenzagentennetzwerke können eine Reihe von Unternehmensfunktionen wie Vertrieb und Marketing, Finanzen und Investorenbeziehungen sowie branchenspezifische Prozesse wie Lieferkettenmanagement, Kundenservice und Versicherungsgeschäft abdecken. Beginnen Sie Ihre Reise mit agentengestützter KI mit Neuro® AI Multi-Agent Accelerator und der Cognizant® Multi-Agent Services Suite. Das No-Code-Framework und die Suite ermöglichen es Unternehmen, kollaborative Agentennetzwerke im gesamten Unternehmen schnell zu prototypisieren, anzupassen und zu skalieren. Unsere Services Suite hilft auch bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen, der Entwicklung und Bereitstellung intelligenter Agentensysteme und deren effizientem Management in der Produktion.