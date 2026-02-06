Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Cognizant ist führendes Unternehmen für Digital Workplace Services
Die Everest Group benennt Cognizant als führenden Anbieter im Bereich Digital Workplace Services, die durch unser Bereitstellungsmodell der Co-Creation mit Kunden, branchenspezifische Arbeitsplatzlösungen und integrierte Ingenieurfähigkeiten in IT-Bereichen wie Arbeitsplatz, IoT und Sicherheit gestützt werden. Cognizants umfassende Fachkenntnisse und starke strategische Partnerschaften ermöglichen es Kunden, sich erfolgreich in der sich schnell entwickelnden KI- und digitalen Landschaft zurechtzufinden und zu transformieren.

