Es besteht kein Zweifel daran, dass Agentic AI ein transformatives Potenzial für die MedTech-Branche bereithält. Sie kann Innovationen vorantreiben, Forschung und Entwicklung beschleunigen, Sicherheit und Wirksamkeit erhöhen und bahnbrechende Effizienzgewinne ermöglichen.

Gleichzeitig ist die Einführung dieser Technologie alles andere als einfach. Zu den größten Herausforderungen zählen Risikominimierung, regulatorische Vorgaben, Fachkräftemangel und Probleme bei der Datenqualität.

Als weltweit drittgrößter MedTech-Markt (Quelle: BVMed) ist Deutschland ein zentraler Innovationsstandort mit über 1.400 Unternehmen allein hierzulande. Die Kombination aus steigendem Kostendruck, hohem Automatisierungspotenzial und wachsender regulatorischer Komplexität – etwa durch den EU AI Act – schafft sowohl Handlungsdruck als auch Chancen für technologische Führungspositionen.

Was ist Agentic AI?



Im Gegensatz zu klassischen KI-Modellen, die lediglich Vorhersagen auf Basis von Eingaben treffen, agieren Agentic-AI-Systeme selbstständig: Sie erfassen Kontexte, lernen kontinuierlich aus Daten und übernehmen Aufgaben eigenständig – etwa die Analyse von Patientendaten, die Empfehlung personalisierter Behandlungen oder die Automatisierung von Prozessen.

Potenzielle Anwendungen für MedTech in DACH

MedTech-Unternehmen sollten die Entwicklungen rund um Agentic AI genau beobachten. Über 90 % der Entscheider:innen in der Branche zeigen sich offen für das Potenzial von KI allgemein. 82 % glauben, dass sie die Sicherheit ihrer Geräte verbessert, und 90 % erwarten eine höhere Präzision.

Agentic AI kann das Potenzial noch weiter steigern – mit Anwendungsmöglichkeiten entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Einige Beispiele:

Beschleunigte F&E

Nutzung großer Datenmengen aus klinischen Studien, Patientendaten und Forschungsliteratur zur schnelleren Entwicklung neuer Therapien.

Klinische Studien

Automatisierte Auswahl geeigneter Probanden, Monitoring von Nebenwirkungen, Datenaggregation in regulatorischen Formaten (z. B. EudraCT-konform).

Supply Chain-Optimierung

Prognose von Engpässen, autonome Produktionsplanung, automatisierte Materialnachbestellung – besonders relevant für mittelständische MedTech-Firmen in DACH mit begrenzten Ressourcen.

Workflow-Automatisierung

Unterstützung von Vertriebsteams durch automatisierte HCP-Segmentierung, Medical/Legal Review-Prozesse oder Content-Erstellung (z. B. MDR-konforme Produkttexte).

Personalisierte Versorgung

Erstellung individueller Therapiepläne basierend auf Echtzeitdaten, z. B. bei chronischen Erkrankungen oder im Reha-Bereich.

Geräteintegration

Smarte chirurgische Assistenten, automatisierte Medikation per Wearables oder adaptive Monitoring-Systeme in der Intensivmedizin.

Regulatorische Herausforderungen für MedTech

Das regulatorische Umfeld ist komplex und verändert sich rasant. Ein zentrales Beispiel: der EU AI Act (Goodwin-Einordnung) und der offizielle Gesetzestext. Dieser reguliert sogenannte „Hochrisiko“-KI-Systeme und betrifft damit unmittelbar viele MedTech-Produkte und -Anwendungen.

Dazu zählen diagnostische Tools, chirurgische Robotik oder KI-gestützte, personalisierte Behandlungspläne insbesondere dann, wenn sie potenziell Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte haben.

Gerade im MedTech-Bereich gelten hohe Anforderungen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit. Entsprechend streng werden diese Systeme hinsichtlich Transparenz, Sicherheitsbewertung und Risikomanagement geprüft. Übrigens: Nicht nur Hersteller sind betroffen, auch medizinisches Fachpersonal und Einrichtungen fallen unter den Geltungsbereich.

Unternehmen sollten regulatorische Entwicklungen in diesem Bereich genau beobachten. Die Anforderungen des EU AI Act werden stufenweise eingeführt – mit voller Compliance-Pflicht für Hochrisiko-Systeme bis 2027.

Was heute noch herausfordernd wirkt, wird sich, ähnlich wie bei der DSGVO, zunehmend als normaler Bestandteil des Geschäfts etablieren. Ein zentrales Prinzip: Der Mensch muss in die Entscheidungsprozesse eingebunden bleiben – nicht nur, um regulatorischen Anforderungen zu genügen, sondern auch, um Vertrauen in agentengesteuerte Systeme zu schaffen.

Technische Herausforderungen und was MedTech von Pharma lernen kann

Viele dieser Herausforderungen, sowohl technischer als auch ethischer Natur, werden im Detail in unserem E-Book „Agentic AI: Transforming the Life Sciences Lifecycle“ analysiert.

Neben regulatorischen Hürden bringt Agentic AI auch technische und ethische Fragestellungen mit sich. Viele davon sind bereits aus der Pharmabranche bekannt und liefern wertvolle Learnings:

Datenintegration und Interoperabilität: Die Einhaltung von Datenintegritätsrichtlinien ist essenziell. Gleichzeitig braucht es standardisierte Datensätze und API-Schnittstellen, damit Agentic-AI-Systeme auf relevante Datenquellen zugreifen können. Verantwortlichkeit und Governance: Wenn ein KI-System Fehler macht – wer ist verantwortlich? Hersteller, Anwender oder Systementwickler? Klare Governance-Strukturen und rechtliche Rahmenbedingungen sind hier unerlässlich. Datenschutz und Sicherheit: MedTech arbeitet mit hochsensiblen Daten. Der Schutz vor unautorisiertem Zugriff ist entscheidend – auch im Sinne der DSGVO. Systeme müssen „Security by Design“ mitbringen.

Darüber hinaus stellt Agentic AI das MedTech-Umfeld vor zusätzliche, branchenspezifische Herausforderungen:

Validierung & Verifikation (V&V): Klassische V&V-Ansätze reichen bei lernenden Systemen nicht aus. Es braucht simulationsbasierte Prüfverfahren, etwa mit digitalen Zwillingen des menschlichen Körpers oder Klinikumfelds – sowie kontinuierliche Post-Market-Validierung. Cybersecurity: Autonome Systeme, die klinische Entscheidungen treffen, sind attraktive Ziele für Angriffe. Deshalb ist eine sichere Software-Supply-Chain ebenso entscheidend wie laufendes Monitoring des Systemverhaltens. Echtzeitentscheidungen: Anwendungen wie OP-Robotik oder ICU-Monitoring erfordern Entscheidungen in Millisekunden. Agentic-AI-Modelle müssen daher lokal, schnell und zuverlässig auf Endgeräten (Edge) operieren – ohne Cloud-Verzögerung.

Blick in die Zukunft: MedTech mit Agentic AI

Die MedTech-Branche steht an der Schwelle zu einer neuen Ära. Man stelle sich vor: 3D-Bildgebung und Agentic AI werden vor Operationen kombiniert, um Chirurg:innen exakt aufzuzeigen, wo und wie ein Implantat optimal eingesetzt wird.

Oder: KI-Agenten entwickeln hochpräzise, individuelle Therapien mit minimalen Nebenwirkungen. In Verbindung mit Technologien wie Quantencomputing oder fortschrittlicher Robotik beschleunigt Agentic AI Forschung und Entwicklung auf ein neues Niveau.

Trotz aller technischen, ethischen und regulatorischen Herausforderungen ist das Potenzial enorm. Der richtige Zeitpunkt, um das „Art of the Possible“ zu erkunden? Jetzt.