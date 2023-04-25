Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Beschleunigen Sie Ihre Transformation

Mithilfe der Leistungsfähigkeit der Now-Plattform® erstellen wir digitale Workflows, die Prozesse transformieren und die Erfahrungen liefern, die Mitarbeiter:innen brauchen und die Kund:innen erwarten.
Um alle Möglichkeiten von ServiceNow zu nutzen, ist ein frischer, strategischer und sachkundiger Ansatz zur Geschäftsmodernisierung erforderlich. Der beratende Ansatz von Cognizant hilft Ihnen bei der Erstellung digitaler Workflows, die auf der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Now-Plattform® basieren - und die Sie in Ihrem gesamten Unternehmen skalieren können.
Unsere Partnerschaft und Zusammenarbeit mit ServiceNow stellt sicher, dass wir weiterhin erfolgreiche Geschäftsergebnisse erzielen. Durch die gemeinsame Entwicklung von Transformationskonzepten und mit unserem großen Pool an Branchen- und Technologieexperten helfen wir Ihnen bei folgenden Schritten:
  • Entwerfen, Entwickeln und Implementieren der richtigen digitalen Lösung, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen.
  • Bereitstellung unternehmensübergreifender digitaler Workflows, die Innovationen beschleunigen, die Agilität steigern und Erfahrungen optimieren.
  • Profitieren Sie von einer Vielzahl sofort einsetzbarer Branchenlösungen, Beschleuniger und Referenzarchitekturen.
  • Erweitern Sie Ihre ServiceNow-Investitionen auf alle Bereiche Ihres Unternehmens, um die Produktivität dort zu steigern, wo es nötig ist, einschließlich IT-Betriebsmanagement, Personalwesen und Kundenservice.
Aktuelle Untersuchungen von HFS stufen die Cognizant ServiceNow-Lösung weiterhin als eine der besten in Bezug auf Kundenzufriedenheit ein. Dies spiegelt unseren Fokus auf den Erfolg unserer Kunden wider und unterstreicht die Rolle von Cognizant als vertrauenswürdiger Partner.

Unser Angebot

Maßgeschneiderte Lösungen für optimale Geschäftsergebnisse

Cognizant optimiert die ServiceNow-Plattform. Die Now-Plattform verbindet Menschen, Funktionen und Systeme. Gemeinsam treiben wir Innovationen voran, erhöhen die geschäftliche Agilität und steigern die Produktivität.

Mit unserem großen Talentpool von fast 1.500 engagierten ServiceNow-Beratern weltweit verbessern wir die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung und liefern präzise Geschäftsergebnisse. Wir erfassen die Bedürfnisse unserer Kunden, erstellen Prototypen für die gewünschten Erfahrungen, setzen diese dann um und liefern Ergebnisse.

Cognizant verfolgt einen systematischen Ansatz, um die Ziele des Kunden an die gewünschten Geschäftsergebnisse anzupassen. Wir tun dies, indem wir ein Unternehmen aus allen Blickwinkeln beurteilen - von der Konkurrenz und den geschäftlichen Herausforderungen bis hin zur Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten. Wir untersuchen nicht nur IT-Verbesserungen, sondern auch, wie jeder Teil der Organisation das Kund:innenerlebnis verbessern kann. Unsere Kunden bleiben kund:innenorientiert und gleichzeitig an ihrer Unternehmensstrategie ausgerichtet.

Das Angebot von Cognizant Business Transformation Analytics and Experience mit Organizational Change Management (OCM) befasst sich eingehend mit den Herausforderungen, mit denen das Umfeld des jeweiligen Kunden konfrontiert ist. Es bietet dann eine Vordenkerrolle und Governance, um ihre digitale Transformation durch Automatisierung, Prozessverbesserungen, menschenzentriertes Design und operative Exzellenz zu verbessern.

Dieser Dienst ist sowohl ein Störfaktor als auch ein Unterscheidungsmerkmal. Damit heben wir uns von Standardimplementierungen ab und positionieren Cognizant und ServiceNow für eine kontinuierliche, durchgängige Geschäftsmodernisierung und agile Transformation. Es bereitet den Kunden auf eine optimierte Implementierung vor, indem es sich nahtlos in seine bestehende Technologieumgebung einfügt.

Der vertikale Marktfokus von Cognizant für ServiceNow ist robust und wird von unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit unserem Partner validiert. Dank der Lösungsangebote von Cognizant und strategischer Übernahmen erstreckt sich unser vertikales Fachwissen über 20 Branchen. Wir bauen auf der Now-Plattform auf, um spezifische Geschäftsprobleme in jeder Branche zu lösen, und helfen unseren Kund:innen, überzeugende Erlebnisse zu schaffen, die durch automatisierte und intelligente Prozesse zusammengeführt werden.

Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Unser Patientenportal für dezentrale klinische Studien (DCT) bietet robuste Helpdesk-Funktionen für Patienten und Pflegekräfte. Mithilfe eines virtuellen Self-Service-Agenten bietet die Lösung Zugriff auf Servicekataloge und Wissensartikel mit Hunderten von automatisierten Themen und Themenblöcken. Es umfasst eine vorgefertigte Integration mit erstklassigen Datensatzsystemen, interventionelle Service-Koordination und eine einheitliche Ansicht für Supportagenten.

Technologie
Das Partner Services Network (PSN) von Cognizant, das von Now unterstützt wird, ermöglicht es Technologie- und Fertigungsunternehmen, ihre Servicepartner-Community zu optimieren, indem sie Serviceangebote mit Partnern nach Fähigkeiten, Standort und Verfügbarkeit abgleichen. PSN kann auch dazu verwendet werden, neue Partner einzubinden und Arbeitsaufträge zu erstellen und zu verwalten. Das Dashboard des Partner Services Network liefert dem Hersteller/Partner/Kunden Status-Updates zu Arbeitsaufträgen in Echtzeit.

Bildungsadministration
Unsere Anwendung „Student Experience“ bietet zahlreiche Diensten an, darunter Onboarding-Services wie Zulassungsverfahren, Orientierung, finanzielle Unterstützung, Gesundheitsfürsorge, Transport, Bibliotheksdienste und Unterkunft. Außerdem bietet sie Karriere-Services wie Jobvermittlung, Praktika, Rekrutierung auf dem Campus und Qualifizierung. Ein Verwaltungs-Dashboard und eine Komponente für studentische Dienste werden ebenfalls angeboten, darunter Beratung, Fallmanagement bei Belästigung sowie Campus- und öffentliche Sicherheit.

Fertigung, Logistik, Energie und Versorgung
Diese Lösung wurde für die ServiceNow-Plattform entwickelt und bietet automatisierte Servicetermine, Gebäudesicherheit und einen neu konzipierten Walk-up-Service unter Einsatz virtueller Technologien.

Lösungen für Einzelhandel und Gastronomie
Unsere Anwendungen umfassen Ladenbestandsaufnahme und -verwaltung, Servicemanagement, prädiktive Intelligenz für Probleme im Einzelhandel und einsetzbare Taxonomie für den Einzelhandelsservice. Außerdem bieten wir Lösungen für die Geschäftskontinuität und das Risikomanagement im Einzelhandel und Gastgewerbe an. Für Franchisesysteme bieten wir Lösungen an, die von Portalen und Communities bis hin zu On-Premise-Systemen und Daten reichen.

Telekommunikation
Für unsere ServiceNow-Kunden in der Telekommunikationsbranche bieten wir ein Partnerlösungsnetzwerk mit einfachem Onboarding/Offboarding. Durch unsere Partnerschaft mit Cognizant AWS bieten wir Telekommunikationsunternehmen außerdem mehrere Echtzeit-AS-Asset-Discovery-Funktionen an: sofort einsatzbereite (OOB) Integrationsfunktionen für AWS Managed Services und ein Add-on für die fortlaufende Serverless Integration (CI)-Nachverfolgung für ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3,0.

Die Digital Acceleration Workflow Suite (DAWS) von Cognizant basiert auf der ServiceNow Platform. Es ermöglicht Analysen und Intelligenz, um Werte zu erschließen, indem es kontinuierliches Lernen und Analysen von Verhaltensweisen bietet, die das Erlebnis optimieren.

DAWS sorgt für eine höhere Produktivität, indem es versteht und empfiehlt, wann und welche Workflows proaktiv implementiert werden sollten, um das gewünschte Kund:innenergebnis zu erzielen. Dadurch wird der Kund:innennutzen weit über die Standardfunktionen hinaus erweitert. Durch die Analyse von Vorfällen, Fällen, Anfragen und Warnungen bietet DAWS:

  • Gruppierung ähnliche Datensätze in Cluster.
  • Identifizierung der Muster mit Wort Corpus.
  • Identifizierung von Automatisierungskandidaten und Transformationsmöglichkeiten.
  • Erstellung der Pipeline über ITSM Pro hinaus, eine Reihe von KI-Tools von Cognizant, die Anbietermanagement und Leistungsanalysen kombinieren.

Das Angebot von Cognizant im Bereich Quality Engineering and Assurance (QE&A) beschleunigt Implementierungen und liefert nahtlose Upgrades für ServiceNow-Workflows mit Leichtigkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität. Egal, ob Sie ServiceNow zum ersten Mal implementieren oder Ihre aktuelle Plattform aktualisieren, dieses Framework optimiert die Effizienz und minimiert langfristige Herausforderungen. Vorteile sind u. a.:

  • Optimierte Zeiteffizienz
  • Geringere Testkosten
  • Zukunftssichere Kompatibilität
  • Ein einheitliches Nutzer:innenerlebnis
  • Geringeres Risiko für die Marke

Automatisierte Testdienste

Mit den vorgefertigten Automatisierungs-Frameworks von Cognizant können ServiceNow-Kunden ihre Implementierungszeiten um 20-30 % verkürzen und die Kosten um bis zu 30 % senken. Die wichtigsten Merkmale sind:

  • Plug- and Play-Test-Assets
  • Modellbasierter Prüfansatz
  • Integrierte Plattform zur Testautomatisierung
  • Gewährleistung der Kund:innenerfahrung und Wertgarantie

Marktplatz für Service-Management

Die ServiceNow-Beschleuniger von Cognizant sind marktreif und bieten Unternehmen innovative Lösungen zur Verbesserung ihrer Servicemanagement-Fähigkeiten. Diese Beschleuniger sind vorkonfiguriert, getestet und optimiert, um eine schnelle Bereitstellung und nahtlose Integration in bestehende Systeme zu gewährleisten. Sie sind so konzipiert, dass sie einen schnellen Mehrwert bieten und verschiedene Aspekte des Servicemanagements verbessern, was sie ideal für Unternehmen macht, die ihre Effizienz und Benutzererfahrung verbessern möchten.

Umfassendes Scannen zur Anpassung an Best Practices

Überblick
Dieses leistungsstarke Tool scannt auf Leistung, Verwaltbarkeit, Upgrade-Fähigkeit und Codierungsstandards und bietet ein umfassendes Dashboard, das den Zustand der ServiceNow-Instanz zusammenfasst. CIF 2.0 enthält integrierte Berichte und flexible Scan-Konfigurationen, die detaillierte Problemberichte zusammen mit umsetzbaren Empfehlungen liefern. Es ist versionsunabhängig und erfordert keine Abhängigkeiten von Drittanbietern.

Funktionen
CIF 2.0 wurde entwickelt, um Szenarien wie Leistungs- und Codierungsstandards präzise anzugehen. Es bietet aufschlussreiche Dashboard-Berichte, die strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit über 30 neuen Best Practices ist dieses Tool sowohl hochgradig konfigurierbar als auch außergewöhnlich zuverlässig.

Vorteile
CIF 2.0 hilft dabei, die Code-Prüfung zu vereinfachen, Wartungskosten zu senken, den Zustand von Instanzen zu bewerten und umfassende PDF-Berichte zu erstellen. 

Konversationen zur Fehlerbehebung erstellen

Überblick
Unser Virtual Agent Framework, eine Lösung für die Bereitstellung außergewöhnlicher, automatisierter Erfahrungen, hilft dabei, anhand von 99 vorgefertigten Themen und Konversationen den Kundenservice zu verbessern.

Funktionen
Unsere Lösung bietet nahtlose Kundeninteraktionen mit über 99 vorgefertigten Themen und fachmännisch trainierten NLU-Äußerungen, mit denen virtuelle Agenten vom ersten Tag an bereit sind, zu interagieren und Sachverhalte zu verstehen. Unsere Kunden profitieren von praktischen Optionen wie dem Herunterladen von Anhängen, der Ausführung benutzerdefinierter Skripte, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, und der mühelosen Erweiterung der Funktionalität durch die Integration von Out-of-the-Box-Themen (OOB).

Vorteile
Unser Beschleuniger bietet eine schnelle Bereitstellung, außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, eine unkomplizierte Einrichtung und eine geringere Abhängigkeit von ServiceNow-Entwicklern. Unsere Kunden profitieren von individuell anpassbaren Interaktionen mit Auswahltext- und Freitexteingabe, Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und dynamischen Nachrichtenanzeigen mit Bildern, Karten und Links, wodurch jede Konversation interaktiv und ansprechend ist.

Codequalitätsprobleme prüfen

Überblick
ReviewNow Accelerator ist unsere spezielle Lösung für ServiceNow-Entwickler, die sicherstellt, dass jeder Code effizient ist und die höchsten Standards erfüllt. Jedes ausgewählte Update-Set wird gründlich gescannt, und es werden detaillierte Berichte bereitgestellt, in denen erkannte Probleme und Best Practices hervorgehoben werden.

Funktionen
Der ReviewNow Accelerator führt effiziente Scans durch, um Probleme in ausgewählten Update-Sets schnell zu identifizieren. Er generiert informative Berichte, in denen die erkannten Probleme und entsprechende Empfehlungen aufgeführt sind. Darüber hinaus bietet er Schnellzugriffslinks direkt zu den betroffenen Anpassungen, was eine schnelle Lösung erleichtert.

Vorteile
Der ReviewNow Accelerator prüft automatisch die Compliance und spart so manuellen Aufwand. Er bietet umfassende und umsetzbare Einblicke anhand von detaillierten Berichten. Der gezielte Scan-Ansatz konzentriert sich auf die erforderlichen Update-Sätze, um die Effizienz zu steigern. Darüber hinaus ist der Accelerator erschwinglicher als andere Tools, was ihn ideal für Entwickler macht, die nach Exzellenz streben.

Schnelle Implementierungen von Katalog-Workflows

Überblick
Diese Lösung vereinfacht die Workflow-Konfiguration für Katalogelemente durch Automatisierung der dynamischen Workflow-Generierung. Die Notwendigkeit einer manuellen Erstellung entfällt. Die Lösung umfasst zwei vordefinierte Workflows für Aufgaben und Genehmigungen, die einfach über einen einzigen Excel-Upload für Genehmigungs- und Aufgabendefinitionen konfiguriert werden können.

Funktionen
Das System ermöglicht die standortbasierte Einrichtung von Katalogelementen, was eine schnelle Generierung von Genehmigungen und Aufgaben ermöglicht. Es unterstützt sowohl die parallele als auch die serielle Erstellung von Genehmigungen und Aufgaben und rationalisiert den Prozess mit einem einstufigen Excel-Upload für bereits vorhandene Katalogelemente.

Vorteile
Mit unserer Lösung werden keine separaten Workflows für jedes Element benötigt. Stattdessen bietet sie eine einfache Excel-basierte Konfiguration, die die Komplexität der Generierung von Servicekatalogen reduziert. Dieser Ansatz senkt den Entwicklungs- und Wartungsaufwand und die Kosten und ist damit eine kostengünstige Wahl für Unternehmen, die ihre Abläufe rationalisieren möchten.

Talent Excellence with ServiceNow Partner of the Year – Worldwide

Cognizant priorisiert die Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern. Durch die Nutzung verfügbarer Schulungs- und Qualifizierungsprogramme baute Cognizant ein Team auf, dessen Kompetenz – belegt durch die erworbenen Qualifikationen – direkt zur Qualität ihrer Arbeit und zu erfolgreichen Kundenerfahrungen und -ergebnissen beitrug.

ServiceNow Customer Workflow Partner of the Year – Worldwide

Cognizant nutzte die Now Platform, um ein reibungsloses Kundenerlebnis, eine über den Erwartungen liegende Geschwindigkeit und Bequemlichkeit sowie reduzierte Servicekosten zu bieten.

ServiceNow Creator Workflow Partner of the Year – Worldwide

Cognizant nutzte die Low-Code-App-Entwicklungs- und Hyperautomatisierungsfunktionen der Now Platform, um veraltete Prozesse zu modernisieren und die Workflow-Automatisierung unternehmensweit auszuweiten.

ServiceNow GenAI Customer Value Partner of the Year – APAC

Mit dieser Auszeichnung wird gewürdigt, dass Cognizant KI einsetzt, um Menschen zu unterstützen, und bei der Nutzung der KI-Produkte von ServiceNow zur Schaffung innovativer, wertvoller Lösungen außergewöhnliche Führungsqualitäten unter Beweis gestellt hat. Cognizant zeigte hervorragende Leistungen in Bezug auf das Verständnis der Kundenherausforderungen, die Entwicklung KI-gestützter Strategien und die Bereitstellung von Lösungen, die zu greifbaren Ergebnissen führten.

ServiceNow Technology Workflow Partner of the Year – Americas

Cognizant beschleunigte die digitale Transformation für unsere gemeinsamen Kunden und lieferte stets verfügbare digitale Services, erstaunliche Benutzererfahrungen, erhöhte Sicherheit und reduzierte Risiken.

Workshop: The Power of the Platform

Revolutionieren Sie Ihre Prozesse.

