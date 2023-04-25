Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Cloud-Sicherheit im großen Maßstab

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit einer sicheren Infrastruktur

Cloud- und Infrastruktursicherheit ist zu einem entscheidenden Schwerpunkt geworden, was durch die zunehmende Komplexität von Cyberbedrohungen und die zunehmende Abhängigkeit von vernetzten Systemen vorangebracht wird. Organisationen müssen cloudnative Tools und fortschrittliche Architekturen nutzen, um komplexe, verteilte Umgebungen zu schützen. Daher ist es unerlässlich geworden, in skalierbare, risikoresistente und zentralisierte Lösungen zu investieren.

Gemeinsam liefern Cognizant und AWS End-to-End-Sicherheitslösungen, die tiefgehende Fach- und Branchenexpertise mit einem zukunftsorientierten Ansatz verbinden, der Beratung, Transformation und Managed Services umfasst.

AWS-gestützte, widerstandsfähige Sicherheit

Das Tätigkeitsfeld Cloud-Sicherheit von Cognizant ist eigenständig, wird jedoch von unseren anderen Sicherheitsbereichen komplementiert, wie etwa Identitäts- und Zugriffsmanagement, Bedrohungs- und Schwachstellenmanagement, Datensicherheit, Anwendungssicherheit und GRC.

Verwaltung von Schwachstellen über Full-Stack-Legacy- und DevSecOps-Modelle hinweg

  • Design und Aufbau von Schwachstellenmanagement
  • Entwicklung von Bedrohungsintelligenzplattformen
  • Design und Bau von Anwendungssicherheit
  • Integriertes Schwachstellenmanagement as a Service
  • Penetrationstests
  • Plattformintegration

Migration zu intelligenteren Identitätszugangslösungen

  • Sichere Identitätslösungen
  • Identitäts- und Zugriffsmanagement, Design und Bau
  • Konfiguration und Integration digitaler Identität
  • Management von privilegiertem Zugriff as a Service
  • Verbraucheridentität as a Service
  • Verwaltete Identität as a Service
  • Erkennung von Verhaltensanomalien von Nutzern und Entitäten (UEBA)  

Schützen Sie Ihre Daten und gewährleisten Sie Vertraulichkeit

  • Datenentdeckung und -klassifikation
  • Datenschutz und Privatsphäre
  • Design und Bau von Datensicherheit
  • Toolset-Optimierung
  • Verwaltete Datensicherheit
  • Verwaltete Datenverlustprävention
  • Verwaltete Verschlüsselung und Tokenisierung

Risiko identifizieren, Werkzeuge automatisieren und Richtlinien zur Einhaltung der Vorschriften festlegen

  • Konfiguration und Integration digitaler Identität
  • Design und Bau der GRC-Automatisierung
  • GRC as a Service
  • Verwaltete GRC-Automatisierung
  • Verwaltete GRC-Überwachung und -Berichterstattung
  • Verwaltete GRC-Analysen