Führendes Unternehmen im Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant gehörte im Everest Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 zu den besten 3 Unternehmen

Cognizant hat sich im Everest Group Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als führendes Unternehmen positioniert und bekräftigt damit unser Engagement, Innovation und Transformation im globalen Zahlungsökosystem voranzutreiben.

Die Zahlungsbranche durchläuft eine rasante Modernisierung, angetrieben durch die ISO-20022-Migration, Echtzeit- und grenzüberschreitende Zahlungen sowie den Aufstieg digitaler Vermögenswerte. In diesem Rahmen zeichnet sich Cognizant durch seine Fähigkeit aus, umfassende Modernisierungsprogramme anzubieten, die über die Einhaltung von Vorschriften hinausgehen und Datenmonetarisierung und Geschäftswert freisetzen. Kunden entscheiden sich für Cognizant wegen seiner bewährten Expertise in strategischer, beratungsorientierter Einbindung und Transformation, Innovation, strategischen Ökosystempartnerschaften und Investitionen in KI-gestütztes Engineering und Automatisierung, um die Resilienz und Markteinführung zu verbessern.

Bericht anzeigen
Abzeichen Horizon 3 Market Leader „The Best Service Providers for Mortgage Reinvention“, 2025

Cognizant hat seine Position im Bereich IT-Services für die Zahlungsabwicklung gestärkt, indem es Unternehmen ermöglicht, in grenzüberschreitenden und digitalen Echtzeit-Zahlungsumgebungen zu modernisieren, sagte Pranati Dave, Vice President der Everest Group.

„Kunden schätzen das beratungsorientierte Engagement-Modell und die starke Fachkompetenz, während die breiten Partnerschaften mit führenden Zahlungstechnologieanbietern und Hyperscalern die Fähigkeit zur Unterstützung groß angelegter Transformationsprogramme verbessern. Die Investitionen von Cognizant in Innovationslabore, KI-Studios und marktprägendes Thought Leadership haben seine Dynamik weiter gestärkt und zu seiner Anerkennung als führendes Unternehmen im Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group beigetragen."

