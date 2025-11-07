Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Care Management Platforms for Payers
Cognizant wurde als Leader im Everest Group® Care Management Platforms for Payers PEAK Matrix® Assessment 2025 ausgezeichnet

Cognizant ist bekannt für seine starke Vision, seine Plattformfunktionen der nächsten Generation und sein Engagement für kontinuierliche Innovation – einschließlich fortschrittlicher Automatisierung, Echtzeit-Einblicken und generativer KI.

Bericht lesen
Care Management Platforms for Payers 2025
