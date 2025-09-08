Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Claims & Administration Platforms (Payer) 2025
Cognizant als Nr. 1 in der Kategorie „Best in KLAS® 2025 Claims & Administration Platforms (Payer)“ eingestuft

Cognizant wurde im Bericht „2025 Best in KLAS“ als Top-Performer im Segment „Claims & Administration Platforms (Payer)“ eingestuft. Diese Auszeichnung bewertet die Kundenerfahrung bei der Interaktion mit Cognizant und die Nutzung von TriZetto-Gesundheitsprodukten in den Bereichen Kultur, Loyalty, Betrieb, Produkt, Beziehung, Wert und Marktenergie.

Zusammenfassung lesen
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“