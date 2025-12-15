Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Avasant Group Banking Process Transformation 2025 RadarView™
Cognizant wurde Banking Process Transformation 2025 RadarView™ der Avasant Group als ein führendes Unternehmen ausgezeichnet

Die Avasant Group würdigt die Stärke von Cognizant in diesem Feld, wie etwa die Reife unserer praktischen Arbeit, unsere Investitionen und Innovationen sowie unser Domain-Ökosystem.

Badge für führendes Unternehmen bei der Transformation von Bankprozessen 2024 von Avasant
