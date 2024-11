EI-Institut

La formation en Présentiel

La formations inter-entreprise se déroule chez notre partenaire Formeret à Paris. Un ordinateur haut de gamme est disponible pour chaque stagiaire ainsi qu’un paperboard, un vidéoprojecteur et un écran. Un petit-déjeuner d’accueil est offert incluant café, thé, jus d’orange et petits gâteaux. Les repas sont organisés dans des restaurants partenaires et doivent être réservés lors de l’inscription.

Les formations intra-entreprise se tiennent dans vos locaux ou chez Formeret avec un guide des configurations envoyé au préalable.

Classe virtuelle

La classe virtuelle offre un alternative efficace pour limiter les déplacements. Accessible depuis n’importe quel lieu via une plateforme de visioconférence, elle permet des échanges en temps réel avec le formateur et les participants. Le contenu et le déroulé sont identiques à ceux des formations en présentiel. Pour suivre la formation à distance, le stagiaire doit disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet suffisante. Un casque et un second écran sont recommandés pour une meilleure expérience.

Les formats de chaque formation sont précisés dans la rubrique « Informations pratiques ». Un format hybride est possible si les deux options sont indiquées. Le choix du format doit être fait à l’inscription, avec la possibilité de modifier jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation. Un seul format est valable pour la durée de la formation.