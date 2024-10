Forum économique mondial

En tant que partenaire du World Economic Forum, Cognizant apporte son expertise et sa vision pour orienter la prise de décision sur les sujets internationaux complexes tels que les avancées technologiques, la formation initiale et l'acquisition de compétences, l'accès au soin et la transition énergétique. Nous sommes engagés dans le développement et la mise en œuvre de technologies qui améliorent la vie des employés, des clients, des communautés et de la société au sens large. Grâce à une nouvelle forme de réflexion et de collaboration à travers le monde, nous ouvrirons une nouvelle voie vers le progrès en commun.