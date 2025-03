SA6.0 – Leading SAFe® 6.0

(Mise à jour programme Janvier 2025)

Note : --- (nouvelle formation)

Vous êtes nouveau dans l’Agilité à grande échelle ? et du Framework Scaled Agile® le plus utilisé au monde ?

Leading SAFe® 6.0 vous offre une introduction aux fondements de SAFe®, et vous fournit les principes et les pratiques pour conduire votre transformation Lean-Agile en toute confiance. Le cours offre les conseils et les outils dont vous avez besoin pour vous diriger efficacement dans des environnements distants avec des équipes distribuées.

Suivez le cours Leading SAFe® 6.0 pour découvrir comment les entreprises peuvent développer leur Agilité et comment faire fonctionner SAFe® dans votre organisation.