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Services de processus métiers
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Des activités BPO d'assurance modernes intégrant l'IA

Un nouveau modèle de croissance s'impose. Nous pensons que le futur appartient aux entreprises qui adoptent des processus métier intégrant l'IA. C'est l'entreprise moderne, capable d'anticiper et d'agir instantanément pour saisir toutes les opportunités qui se présentent dans un contexte de perpétuels changements.
Nous aidons nos clients à repenser la manière dont ils créent de la valeur, innovent et évoluent en combinant l'expertise métier et processus en matière d'externalisation des processus métier assuranciels, grâce à des plateformes numériques intelligentes afin d'optimiser les opérations de l'entreprise.

Résultats concrets et ROI important avec la BPO assurancielle

20 % 

de réduction des coûts par réglementation

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600 % 

d'accélération du traitement des demandes

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1,5

seconde de délai de réponse automatique

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500 M$

de réduction du coût des sinistres

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20 %

durée et coûts des appels réduits

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Productivité qui change la donne et expériences plus intuitives avec la BPO assurancielle

En tant que leader dans les services de processus métier et les solutions d'automatisation de nouvelle génération du domaine des assurances, nous collaborons avec nos clients pour mettre en place des opérations modernes rapides, efficaces et centrées sur l'humain, qui leur permettent de gagner en compétitivité. 

Nous utilisons la technologie, les données ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et la co-innovation pour offrir une meilleure productivité, un meilleur chiffre d'affaires et des expériences plus intuitives aux clients et aux employés. 

Surmonter l'incertitude

Nous nous associons à des assureurs pour élaborer des opérations rapides, efficaces et centrées sur l'humain à l'aide de l'IA, de l'automatisation et des informations issues des données. Nos solutions encouragent la productivité, optimisent l'expérience client et employé tout en débloquant de nouvelles sources de revenus. Dans les temps incertains, des opérations modernes donnent aux assureurs les moyens de réduire les coûts de manière stratégique, de réagir promptement et d'innover en toute confiance.

La mise en œuvre d'opérations modernes permet aux entreprises d'agir avec intelligence et rapidité - en prédisant les tendances, en identifiant de nouveaux relais de croissance et en conciliant efficacité et innovation.

En modernisant les activités de l'entreprise, votre organisation peut anticiper les étapes nécessaires à l'accélération de la croissance et de son développement.

Services de processus métier et d'automatisation des assurances

Digital Life and Annuity

Offrez des expériences exceptionnelles à vos assurés, tout en améliorant la qualité, en réduisant les coûts et en transformant les performances des opérations.

Cognizant® Digital Property & Casualty

Transformez les opérations et les technologies IARD avec des stratégies d'expérience client multicanal qui réduisent les coûts d'exploitation et améliorent l'efficacité.

Support en matière d'administration des polices

Transformez les opérations d'administration des polices, stimulez la croissance du chiffre d'affaires et augmentez l'efficacité.

Cognizant® Workers Compensation Care Analysis

Améliorez le ratio de perte des indemnités des travailleurs en contrôlant mieux les avantages médicaux.

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Gestion des réclamations

Modernisez les opérations de réclamations, des premiers avis de perte aux évaluations, au règlement des réclamations, à la subrogation, à la gestion des réserves et aux paiements.

Services d'automatisation intelligents

Préparez votre entreprise à l'avenir grâce à des solutions informatiques et d'automatisation des processus sectorielles.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplifiez et accélérez l'adoption de l'automatisation, intégrez et orchestrez les ressources pour obtenir des résultats plus rapidement.

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Finance et comptabilité

Retirer plus de valeur de la finance et de la comptabilité

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Service client omnicanal

Offrez aux clients les expériences intuitives qu'ils attendent.

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Opérations marketing

Gagnez en rapidité, en efficacité et en visibilité ; obtenez un meilleur ROI marketing.

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Des opérations pour accélérer le développement

Faire croître les scale-ups du digital et les nouvelles sources de revenus à la vitesse des idées.

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Employee experience enterprise services

Découvrez comment offrir à vos collaborateurs des expériences basées sur les personas à grande échelle.

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Cognizant reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services d'expérience client intégrés aux opérations d'assurance 2025 d'Everest Group

Notre expertise sectorielle approfondie, l'IA générative et l'IA agentique (Neuro AI et Multi-Agent Accelerator) pour encourager la transformation des centres de contacts des assureurs dotés de capacités multilingues et d'agent sous licence se sont révélés décisifs.

Accéder au rapport Consulter la citation de l'analyste
Leader des BPS de paiement de l'évaluation Peak Matrix 2025 d'Everest Group
Cognizant nommée Leader en BPS d'assurance dommages corporels et matériels

Cette année encore, Everest Group a reconnu en Cognizant un Leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des BPS d'assurance dommages corporels et matériels, saluant notamment notre stratégie intégrée, nos investissements en IA et notre modèle TPA++.

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste
Badge de Leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des BPS d'assurance dommages corporels et matériels
Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix 2025 d'Everest Group

Everest Group reconnaît Cognizant comme un leader dans les services de processus métier et en tant qu'administrateur tiers des assurances-vie et produits d’épargne-retraite. Ceci souligne l'engagement de Cognizant pour l'intégration des technologies émergentes et de l'automatisation intelligente dans les offres de service existantes tout au long de la chaîne de valeur des assurances.

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste Voir l'infographie
Badges PEAK Matrix

Nos points de vue

FNOL et évaluation des dégâts basés sur l'IA

Ce livre blanc détaille les capacités de l'IA à moderniser le premier avis de perte (First Notice of Loss, FNOL) et l'évaluation des dégâts afin de rendre la réclamation d'assurance plus rapide plus intelligente et plus humaine.

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Une femme effectue une présentation devant un écran avec des graphiques.
Le renouveau des avenants : l'IA agentique pour l'avenir des services contractuels

L'IA basée sur les agents automatise les avenants aux contrat d'assurance. Les changements à mi-parcours s'en trouvent ainsi accélérés, les efforts manuels amoindris et les coûts réduits. Elle offre un délai de réponse plus rapide, une meilleure satisfaction client et des fonctionnalités parées pour l'avenir.

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Des vagues abstraites et lumineuses de couleur rouge et bleue.
Intelligence à grande échelle : la recherche en investissement réinventée par l'IA agentique

Découvrez comment l'IA agentique transforme la recherche en investissement grâce à des informations plus précises, rapides et évolutives.

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Une vue rapprochée d'une femme dont les lunettes reflètent le terme « agentique ».
La consolidation avant l'autonomie

Ce livre blanc, co-écrit par des cadres de Cognizant ainsi que Venbrook, notre partenaire stratégique et client, détaille les approches stratégiques vers l'autonomie en matière d'IA dans le secteur des assurances.

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Une image abstraite d'un réseau de LED bleues reliées entre elles au-dessus d'un tableau digital.
Les révélations des préférences client à propos de l'avenir de l'IA dans les assurances

De nouveaux outils d'IA signifient toujours plus d'économies, de bénéfices et de croissance pour les assureurs.

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Trois collègues discutent autour d'une table dans un bureau
Le guide d'entreprise de l'IA agentique

Ce livre blanc fournit un cadre exhaustif pour l'adoption de l'IA agentique par les entreprises.

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Une image conceptuelle représentant la transmission de la science des données
Des robots aux courtiers : comment l'IA transforme l'assurance

De nouveaux outils d'IA signifient toujours plus d'économies, de bénéfices et de croissance pour les assureurs.

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Quelqu'un prend une photo depuis une voiture avec un téléphone mobile
Les trois principaux moteurs de modernisation des plateformes d'assurance

Pour suivre le rythme des natifs du digital, les assureurs ont besoin d'IPM dès maintenant pour mettre en place une automatisation judicieuse, renforcer l'expérience utilisateur et réduire les coûts d'exploitation.

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Une carte électronique éclairée par une technologie lumineuse avancée
L'augmentation des réclamations et des coûts pousse les assureurs à se tourner vers l'IA

L'IA peut réduire les coûts et personnaliser les expériences des assureurs. 

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Une jeune femme regarde un écran qui se reflète sur ses lunettes
IA générative : informations cruciales pour les cadres du secteur financier et de l'assurance

La compréhension des opportunités et des risques de l'IA générative permet aux institutions financières et aux assureurs de se lancer pour tirer parti de cette puissante technologie.

En savoir plus
Une femme au téléphone travaillant sur son ordinateur portable dans une cafétéria à l'arrière-plan flouté

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Services de processus métiers (BPS) modernes

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Accélérateurs AI Business

Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.

Services de données d'entraînement d'IA

Accélérer la rentabilisation des modèles d'IA

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Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles dans les services de processus métier des assurances.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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