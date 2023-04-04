Ingénierie produit
Des applications plus intelligentes pour des voitures plus intelligentes
Nos capacités
Les avancées continues dans les communications mobiles offrent aux meilleurs constructeurs automobiles l'un des meilleurs moyens d'identifier les marchés spécialisés négligés et de différencier leurs produits de leurs concurrents. En exploitant les nouvelles possibilités offertes par les technologies mobiles, ces entreprises utilisent les dernières technologies numériques pour créer des produits et services innovants qui font évoluer les marchés en leur faveur.
La clé du succès réside dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une architecture produit flexible qui accélère la création de valeur et s'adapte rapidement au changement. Cognizant conçoit et construit des architectures produits basées sur les meilleures pratiques Agile, le développement itératif et le DevOps. Nous vous aidons à passer à des lancements réalisés en quelques mois et à accélérer encore le déploiement des versions successives.
Le DevOps consiste à surveiller toutes les phases du cycle de développement de produit, de la conceptualisation au design, au développement, au déploiement, aux tests et à la commercialisation. Chez Cognizant, nous aidons les constructeurs automobiles à tirer parti du cloud et des outils cloud pour optimiser le processus DevOps. Nos processus DevOps réduisent vos délais de commercialisation grâce à la traçabilité et à l'assurance qualité à chaque étape du pipeline d'exécution. Parmi les bonnes pratiques que nous suivons :
- Donner la priorité à la culture de travail en adoptant la normalisation et en améliorant les workflows collaboratifs.
- Intégrer les outils DevOps dans de nombreux domaines en adoptant des solutions qui fonctionnent dans différents départements.
- Adoptez entièrement l'automatisation DevOps pour toutes les étapes de développement, de test et de provisionnement, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches plus essentielles
- Réduire la complexité grâce à des approches lean visant à réduire au maximum les outils, les équipes, les réunions et les sprints.
Développer et tester des prototypes à un rythme rapide est l'un des meilleurs moyens pour les ingénieurs produits de tester de nouveaux concepts, de recueillir les réactions des utilisateurs et d'apporter des améliorations jusqu'à ce que tout soit parfait.
Chez Cognizant, nous assurons une parfaite adéquation entre vos systèmes informatiques et vos produits. Nous établissons un fondement numérique qui favorise le développement d'applications modernes grâce à des processus standardisés, réutilisables et opérationnels. Grâce aux technologies numériques et au cloud, nos solutions de prototypage rapide et d'expérience utilisateur vous aident à livrer des prototypes qui correspondent à vos guides de style et à votre marque, en seulement deux mois.
Nous utilisons les bons outils pour votre produit, en nous appuyant sur des solutions open-source et des plateformes de premier plan pour fournir des logiciels maintenables et évolutifs. En collaboration, nous livrons des prototypes chaque semaine pour garantir un alignement complet entre votre produit et vous, garantissant ainsi le passage des prototypes à des expériences utilisateurs réactives correspondant à vos guides de style et à votre marque.
En attendant, nos frameworks de test et méthodologies utilisent des frameworks d'automatisation et solutions pour garantir une qualité de produit supérieure.
Cognizant aide les fabricants d'équipement d'origine (OEM) à se préparer pour l'ère digitale, avec des services d'infrastructure qui transforment l'entreprise. Les services cloud et d’infrastructure de Cognizant assure la continuité de votre activité, renforce la productivité de vos collaborateurs, contribuent à l’intégration de vos départements et fonctions et prépare votre entreprise pour le futur. Nous offrons d'excellentes performances et une continuité des opérations sans investir dans des outils de gestion système coûteux. Les domaines d'intervention comprennent :
- Cloud hybride
- Services d'environnement de travail numérique
- Services Edge
- Gestion des services d'entreprise
Pour les OEM cherchant à prospérer sur le marché mondial de l'automobile actuel, doter ses collaborateurs d'outils numériques est essentiel pour faciliter la collaboration, fournir des produits plus innovants et renforcer sa chaîne logistique. Mais ce n’est pas si simple. Combler le déficit de compétences, former ses collaborateurs et développer une culture centrée sur les données sont des éléments fondamentaux de la transformation des effectifs. Il faut au préalable effectuer un examen approfondi du positionnement concurrentiel de votre entreprise et de ses initiatives commerciales.
Nos services de conseil et de formation sont là pour vous aider. Grâce à nos experts en informatique et de l'industrie automobile, nous envisageons les opérations de manière globale, en adoptant une approche quantifiable centrée sur l'activité. Cela fournit un cadre pour réinventer les processus fondamentaux et les modèles organisationnels et culturels nécessaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ainsi, nous vous aidons également à respecter des normes industrielles spécifiques, telles que la norme ISO 26262, grâce à une assistance et une formation à distance ou sur site.
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