Tech to watch

RAPPORT

Nous avons identifié les avancées majeures de l'IA au cours des trois dernières années ainsi que les raisons de cet impact anticipé sur les emplois. Nous attirons également l'attention sur les catégories professionnelles susceptibles de subir les bouleversements les plus importants (et les plus rapides), ainsi que des conseils adressés aux dirigeants pour faire face aux transformations à venir.