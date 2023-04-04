Santé
Solutions pour organismes payeurs
Pourquoi Cognizant ?
Cognizant dispose d'une expertise sans pareille au niveau des moyens pour permettre aux payeurs et aux prestataires de rester au fait des avancées technologiques, de l'évolution constante des règlementations et des pressions financières croissantes.
Nous sommes 80 000 penseurs et acteurs dotés des technologies, des services, de l'expertise et de l'échelle adéquats pour contribuer à l'unification des soins et atteindre de meilleurs résultats pour tous.
Cognizant gère 4,4 milliards de transactions annuelles entre organismes payeurs et prestataires. Nous sommes également solidement intégrés dans 350 systèmes de santé de premier plan.
Nous nous engageons comme pionniers de l'innovation sectorielle avec un investissement de 1 milliard de dollars dans l'IA générative.
Comment transformer votre entreprise
Notre écosystème de partenaires favorise les solutions sur mesure
Dans notre écosystème de partenaires, nous disposons de plus de 4 850 experts produit afin d'identifier et de développer les meilleures solutions adaptées à vos besoins, quel que soit votre segment.
Mises en avant régulières par les meilleurs analystes du secteur
Cognizant entretient sa bonne réputation sur les marchés IT et santé du point de vue des meilleurs analystes du secteur de la santé.
Leadership
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Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par les nouvelles solutions digitales de santé sont vastes et exponentielles. Notre expertise en matière de services IT de santé nous permet d'intégrer sans effort de la technologie de pointe dans vos opérations.
Voyons ensemble comment les solutions IT de santé peuvent profiter à votre entreprise.
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