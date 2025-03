SSM6.0 – SAFe® Scrum Master 6.0

(Mise à jour programme Janvier 2025)

Note : --- (nouvelle formation)

La formation SAFe® Scrum Master 6.0 dans une organisation d’Agilité à l’échelle donne aux participants les moyens d’accompagner les équipes Agile.

La formation livre les compétences pratiques pour être un Scrum Master efficace dans une organisation SAFe® et permettre ainsi aux équipes de délivrer de la valeur. Elle donne également les conseils et les outils nécessaires pour travailler dans des environnements distants avec des équipes distribuées.

Si vous souhaitez devenir un Scrum Master certifié avec les compétences aidant le pilotage de grands projets, de programmes à réussir avec Agile en Scrum, Kanban ou autres, la formation SAFe® Scrum Master est faite pour vous.

Apprenez comment les Scrum Masters conduisent et dynamisent les équipes Agile. Comprenez comment organiser les événements Agile comme la planification des itérations, les daily standups, les rétrospectives. Et découvrez comment aider les équipes à planifier et à réaliser leurs tâches à date. Vous apprendrez également les principes du facilitateur, afin de pouvoir contribuer à développer des équipes performantes, engagées et en constante amélioration dans votre propre organisation.