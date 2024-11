SDC101 – Concepts de base de Data Cloud de Salesforce

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : — (nouvelle formation)

Découvrez les principes fondamentaux pour traiter vos données client dans les applications Salesforce à l’aide de Data Cloud. Lors de ce module de trois jours animé par un formateur, apprenez à ajouter et harmoniser des données à l’aide du modèle Customer 360, et à configurer des profils unifiés avec des ensembles de règles de vérification de l’identité, des règles de correspondance et des règles de rapprochement. Grâce à des automatisations et des intégrations ciblées alimentées par des informations exploitables calculées et relevées en direct, des segments de données et des actions sur les données, créez des expériences personnalisées en temps réel qui améliorent le parcours et les interactions des clients.